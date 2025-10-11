Imaginile durerii și neputinței: Palestinienii se întorc în Gaza după doi ani, dar casele lor nu mai există. „Nu știm unde să mergem”

Palestinienii se întorc în Gaza după doi ani, dar casele lor nu mai există. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de palestinieni strămutați din Gaza au început să se întoarcă printre ruinele caselor lor, după ce armistițiul negociat în ultimele zile între Hamas și Israel a intrat în vigoare vineri la prânz - prima pauză de la violențele neîntrerupte care au lovit teritoriul devastat încă din martie, scrie The Guardian.

Trupele israeliene s-au retras în cursul dimineții de vineri spre pozițiile stabilite prin acord, iar Hamas ar urma să elibereze, la începutul săptămânii viitoare, cei 20 de ostatici israelieni încă în viață. În schimb, Israelul va elibera 250 de palestinieni condamnați la pedepse lungi, precum și alți 1.700 deținuți în timpul războiului.

Acordul privind schimbul de ostatici, aprobat joi seara de cabinetul israelian, este prima etapă a unui „plan de pace” redactat de Statele Unite și anunțat de Donald Trump săptămâna trecută. Documentul a stârnit speranțe privind o posibilă încheiere durabilă a conflictului de doi ani, deși toți cei implicați recunosc că drumul va fi dificil.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a asumat meritul pentru eliberarea ostaticilor, spunând într-un discurs de vineri că „securitatea Israelului” a dictat acțiunile sale în Gaza.

„Am crezut că, dacă vom aplica o presiune militară puternică, combinată cu o presiune diplomatică intensă, vom reuși să aducem acasă toți ostaticii noștri”, a spus Netanyahu, mulțumindu-i lui Donald Trump pentru sprijin. Președintele american urmează să viziteze Israelul luni, pentru a se adresa Knessetului, la Ierusalim.

Netanyahu a avertizat însă că violențele ar putea reîncepe: „Hamas a acceptat acordul doar când a simțit sabia la gât - și ea este încă acolo. Hamas va fi dezarmat, iar Gaza va fi demilitarizată. Dacă acest lucru se va întâmpla pe cale pașnică, cu atât mai bine. Dacă nu, se va întâmpla pe cale dură”.

Oficialii Hamas au exprimat, la rândul lor, scepticism. Basel Naim, un lider al mișcării, a declarat pentru Sky News că Hamas nu se va dezarma, contrar planului propus de Trump.

„Armele noastre vor fi predate doar unui stat palestinian legitim, iar luptătorii noștri pot fi integrați în armata națională palestiniană”, a spus Naim.

Ulterior, vineri seara, Hamas, Jihadul Islamic și Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei au emis un comunicat comun prin care resping orice „tutelă străină” asupra Fâșiei Gaza, subliniind că administrarea teritoriului este o chestiune strict internă palestiniană. Totodată, au transmis că sunt deschiși la sprijinul țărilor arabe și al comunității internaționale pentru reconstrucția regiunii.

Potrivit oficialilor, forțele israeliene vor păstra controlul asupra a 53% din teritoriul Gazei în prima fază a retragerii, înainte de eliberarea ostaticilor. Până în momentul intrării în vigoare a armistițiului, bombardamentele israeliene s-au intensificat vineri dimineață. Trupele au început însă să se retragă din estul orașului Khan Younis, din sudul Gazei, și din tabăra Nuseirat, în centrul teritoriului.

„Când și-a văzut casa a început să alerge și să strige de bucurie”

Odată cu anunțul încetării focului, mii de palestinieni au pornit pe jos spre nord, către orașul Gaza – cea mai mare zonă urbană a enclavei. Aproape jumătate de milion de palestinieni din nord fuseseră forțați să-și părăsească locuințele în timpul ofensivei israeliene, iar mulți dintre ei s-au grăbit să vadă ce a mai rămas din casele lor.

Imagini filmate au arătat mulțimi uriașe pe drumul de coastă, care fusese închis pentru circulația civililor până cu câteva zile în urmă.

„Pe drum am văzut un bărbat care, când și-a zărit casa încă în picioare, a început să alerge și să strige de bucurie”, a povestit Asmaa Zuheir. „În acel moment, am simțit durere, pentru că știam că eu mă întorc acolo unde casa mea fusese complet distrusă.”

În sudul Gazei, mii de oameni au părăsit zona supraaglomerată al-Mawasi pentru a se întoarce spre orașul parțial distrus Khan Younis. Ahmed al-Brim împingea o bicicletă încărcată cu lemne printre clădiri prăbușite și străzi acoperite de dărâmături. „Am mers până în cartierul nostru - e ras de pe fața pământului”, a spus el. „Nu știm unde vom merge de acum înainte.”

Un alt locuitor din Khan Younis, Muhannad al-Shawaf, a povestit că drumul care înainte dura trei minute până la o stradă vecină îi ia acum mai bine de o oră, printre mormane de moloz. „Distrugerile sunt uriașe, de nedescris”, a spus el. „Totul e aproape în ruine, nelocuibil”.

Doar 10% din casele din Gaza mai sunt în picioare

Conflictul a distrus sau avariat peste 90% dintre locuințele din Gaza și aproape toată infrastructura. Aproape toți locuitorii au fost nevoiți să se mute de mai multe ori. Malnutriția este răspândită în întreaga regiune, iar în unele zone se vorbește deja de foamete, potrivit experților ONU.

Armistițiul prevede și creșterea livrărilor de ajutoare umanitare și medicale în Gaza, prin toate cele cinci puncte de trecere dinspre Israel, deși nu este clar cum și când se va întâmpla asta. Radioul armatei israeliene a anunțat că vor fi permise 600 de camioane de ajutoare pe zi, dar organizațiile umanitare spun că este mult prea puțin.

Principalele agenții internaționale, inclusiv UNRWA - agenția ONU pentru refugiații palestinieni - au spus că nu au primit încă detalii despre rolul lor în perioada armistițiului. UNRWA, interzisă în Israel, a cerut autorităților israeliene să permită intrarea a 6.000 de camioane cu ajutoare din Iordania și Egipt, suficiente pentru a hrăni populația timp de trei luni.

„Nu am reușit încă să aducem proviziile în Gaza, iar acest lucru este esențial pentru a opri răspândirea foametei”, a declarat Juliette Touma, purtătoarea de cuvânt a UNRWA.

Și organizația Care International a anunțat vineri că nu a primit încă aprobările necesare pentru a trimite ajutoare. „Avem nevoie de claritate privind modul în care putem introduce proviziile blocate de luni de zile”, a spus Jolien Veldwijk, directoarea Care pentru Palestina.

Peste 67.000 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise în ofensiva Israelului, iar bilanțul ar putea crește. Echipele medicale au spus că vor folosi perioada de încetare a focului pentru a recupera trupurile aflate sub dărâmături. Se estimează că mii de cadavre se află încă sub ruinele clădirilor distruse, iar luptele au îngreunat până acum operațiunile de căutare.

Războiul a fost declanșat după atacul condus de Hamas pe 7 octombrie 2023, în care au fost uciși aproximativ 1.200 de oameni și 251 au fost luați ostatici.