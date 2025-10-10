Armata israeliană se retrage din Gaza, Hamas are 72 de ore pentru eliberarea ostaticilor. Imagini cu palestinienii care se întorc acasă

Imagini noi din Fâșia Gaza arată sute de oameni mergând de-a lungul drumului de coastă, încercând să se întoarcă acasă. FOTO: Profimedia Images

Imagini noi din Fâșia Gaza arată sute de oameni mergând de-a lungul drumului de coastă, încercând să se întoarcă acasă, în nordul regiunii, în timp ce armata israeliană anunță că acordul de încetare a focului a intrat oficial în vigoare. Hamas are 72 de ore pentru a elibera toți ostaticii israelieni aflați încă în captivitate, scrie The Guardian.

Într-o declarație publicată pe Telegram, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că trupele s-au retras pe liniile de desfășurare convenite, începând de la prânz, ora locală. „Trupele IDF din cadrul Comandamentului Sudic sunt desfășurate în zonă și vor continua să înlăture orice amenințare imediată”, se arată în comunicat. Potrivit oficialilor de la Tel Aviv, IDF va controla aproximativ 53% din Fâșia Gaza, majoritatea acestor zone fiind situate în afara centrelor urbane.

Un purtător de cuvânt al biroului prim-ministrului israelian a confirmat că IDF va rămâne desfășurată pe aproximativ jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, în principal în afara zonelor dens populate.

Între timp, Al Jazeera a raportat că dronele, avioanele de vânătoare și navele de război israeliene au fost active în primele ore ale dimineții, în timp ce numeroase familii strămutate încearcă să se întoarcă spre orașul Gaza, traversând zonele Coridorului Netzarim, anterior controlate de armata israeliană.

Termen de 72 de ore pentru eliberarea ostaticilor

Conform acordului de armistițiu, Hamas are 72 de ore pentru a elibera toți ostaticii israelieni aflați încă în captivitate. În schimb, Israelul s-a angajat să permită accesul umanitar în Gaza și să faciliteze revenirea civililor palestinieni care au părăsit regiunea în timpul conflictului.

Postul de radio al armatei israeliene a anunțat că 600 de camioane cu ajutoare vor avea acces zilnic în Fâșia Gaza. Acestea vor circula din sud spre nord, pe principalele artere Salah al-Din și al-Rashid, transportând alimente, medicamente, echipamente medicale, materiale pentru adăposturi și combustibil.

Palestinienii se întorc acasă. FOTO Profimedia Images

Distribuirea ajutoarelor va fi coordonată de Națiunile Unite, organizații internaționale acreditate și sectorul privat, potrivit unui raport publicat de Al Jazeera.

De asemenea, palestinienii care au fost nevoiți să părăsească Fâșia Gaza pe durata războiului vor putea reveni în locuințele lor prin punctul de trecere Rafah, de la granița cu Egiptul.

După anunțarea acordului, Germania a promis un sprijin financiar de 29 de milioane de euro (aproximativ 34 de milioane de dolari) sub formă de ajutor umanitar pentru Gaza. Cancelarul german Friedrich Merz a scris pe platforma X: „Acordăm 29 de milioane de euro pentru ajutor umanitar. Împreună cu Egiptul, vom invita la o conferință de reconstrucție pentru Gaza.”

La rândul său, Crucea Roșie Britanică a anunțat că este pregătită să participe la distribuirea ajutoarelor și la facilitarea transferului în siguranță al ostaticilor israelieni și al deținuților palestinieni. Reprezentanții organizației au transmis că acest acord „oferă speranță milioanelor de oameni care s-au confruntat cu suferințe necruțătoare în Gaza, precum și ostaticilor și familiilor lor care au îndurat doi ani de durere și disperare de neimaginat.”

„Nevoile umanitare din Gaza sunt catastrofale: oamenii au nevoie de hrană, apă, medicamente – dar mai ales, au nevoie ca luptele să înceteze și să aibă o șansă de a se vindeca”, a declarat Béatrice Butsana-Sita, directoarea executivă a Crucii Roșii Britanice.

„Sperăm că acesta marchează începutul unui angajament susținut pentru redresare și stabilitate pe termen lung, începând cu furnizarea imediată și neîngrădită a ajutorului esențial în Gaza și eliberarea tuturor ostaticilor rămași.”

Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Semiluna Roșie Palestiniană au confirmat că sunt pregătite să acționeze ca intermediari neutri în procesul de transfer al ostaticilor și distribuirea ajutoarelor umanitare.