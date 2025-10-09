Scandal în Guvernul Netanyahu. Miniștrii de extremă dreapta amenință că mai degrabă dărâmă Executivul decât să accepte pacea cu Hamas

Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, s-au alăturat ședinței de cabinetFoto: Biroul de presă al Guvernului israelian

Miniștrii de extremă dreaptă din Guvernul Netanyahu spun că nu vor vota pentru acordul de încetare a focului cu Hamas și amenință cu demiterea Executivului, relatează The Guardian. Ministrul pentru Securitate Națională și cel al Finanțelor cer „desființarea” Hamas și se opun eliberării prizonierilor palestinieni condamnați în Israel după atacul din 7 octombrie 2023. În același timp, un reprezentant de rang înalt al Hamas a declarat că a primit garanții de la SUA că războiul „s-a încheiat complet”. Guvernul Netanyahu este așteptat să voteze joi acordul de pace, care are la bază un plan în 20 de puncte pentru Gaza, elaborat de Administrația Trump.

IDF continuă să „răspundă cu forță maximă” atacurilor Hamas

ACTUALIZARE: Deși se vorbește despre încheierea războiului și despre acordul de încetare a focului, armata israeliană este instruită să „răspundă cu forță maximă” atacurilor Hamas”.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că a ordonat armatei (IDF) să „răspundă cu forță maximă” oricărui atac lansat de Hamas înainte ca înțelegerea privind încetarea focului în Fâșia Gaza să fie pusă în aplicare.

Potrivit The Times of Israel, Katz a avut o evaluare a situației împreună cu șeful Statului Major al armatei, generalul-locotenent Eyal Zamir, și alți oficiali, înaintea reuniunii complete a cabinetului de securitate, programată pentru această după-amiază.

„Am ordonat IDF-ului să răspundă cu forță maximă la orice amenințare sau atac din partea organizației teroriste Hamas din Gaza, în perioada intermediară, până la decizia guvernului și până la implementarea acordului”, a scris Katz într-un mesaj publicat pe platforma X

Witkoff și ginerele lui Trump discută cu Netanyahu

ACTUALIZARE: Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, s-au alăturat ședinței de cabinet pentru a aproba acordul de eliberare a ostaticilor, scrie CNN.

Cabinetul Netanyahu s-a reunit pentru a vota asupra acordului de pace după o întârziere de peste trei ore cauzată de solicitările ministrului Ben Gvir.

Ministrul Securității Naționale se opune eliberării a 250 de prizonieri palestinieni, condamnați la închisoare pe viață în Israel după atacul din 7 octombrie 2023. Acești prizonieri ar urma să fie eliberați în schimbul celor 48 de ostatici israelieni care încă sunt captivi în Gaza.

„Eu și miniștrii din Otzma Yehudit nu vom putea ridica mâna în favoarea unui acord care eliberează acei teroriști criminali și ne vom opune acestuia în cadrul guvernului. Dacă guvernul Hamas nu este desființat, dacă doar ne spun că este desființat, în timp ce în realitate continuă să existe sub o altă formă, partidul Otzma Yehudit va demite guvernul”, a precizat ministrul Itamar Ben-Gvir.

Acesta a atras atenția că se va opune oricărui plan de pace, care presupune eliberarea prizonierilor pe care Israelul îi acuză de omor.

Partidul condus de ministrul pentru Securitatea Națională nu părăsește deocamdată Coaliția de guvernare, dar avertizează că dacă Hamas nu este „desființat” Otzma Yehudit va dărâma Guvernul.

Ben-Gvir are sprijinul unui alt ministru de extremă dreaptă. Ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich a anunțat, de asemenea, că partidul său se opune acordului de încetare a focului.

În același timp, reprezentantul de rang înalt al Hamas, Khalil al-Hayya, a afirmat că a primit garanții din partea Statelor Unite și a mediatorilor implicați în negocierile de pace cu Israelul că „războiul s-a încheiat complet”. În declarația sa, Hayya spune că acordul include un „armistițiu permanent”, retragerea trupelor israeliene, intrarea ajutorului umanitar și redeschiderea punctului de trecere Rafah.

Hayya prezintă, de asemenea, detaliile privind „schimbul de prizonieri” prevăzut în acord, menționând că acesta va duce la eliberarea a 250 de persoane condamnate la închisoare pe viață și a 1.700 de deținuți din Gaza arestați după 7 octombrie, precum și a tuturor femeilor și copiilor. El adaugă că Hamas se află în procesul de finalizare a etapelor rămase ale acordului.

Amintim că Fuvernul Israelului nu a confirmat încă acordul de încetare a focului, iar atât Israelul, cât și Statele Unite nu au comentat încă declarația Hamas.

Acordul vine la doi ani și două zile de la atacul teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar alte 251 au fost luate ostatice. Atacul a declanșat o ofensivă militară masivă a Israelului în Fâșia Gaza, care, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, controlat de Hamas, a dus la peste 67.100 de morți.