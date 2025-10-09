Familiile ostaticilor din Gaza i-au scris lui Trump: V-ați ținut promisiunea, vrem să vă mulțumim personal

Lista fotografiilor ostaticilor răpiți de Hamas. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Familiile ostaticilor din Gaza au transmis o scrisoare de mulțumire președintelui Donald Trump după ce acesta a anunțat că Israel și Hamas au semnat „prima fază” a Planului de pace în Gaza și că toți cei deținuți de gruparea teroristă vor fi eliberați. Familiile l-au invitat să stea de vorbă cu ei atunci când va veni în Israel. "Soțiile, copiii, părinții și frații ale căror vieți le-ați schimbat doresc să vă mulțumească personal.", se arată în scrisoare.

"În numele familiilor ostaticilor care au îndurat doi ani de întuneric de neimaginat în captivitatea Hamas, vă scriem pentru a ne exprima cea mai profundă recunoștință pentru încheierea acordului istoric care ne-a adus cei dragi acasă și a pus capăt acestui război. Ne-ați redat ceea ce credeam că am pierdut pentru totdeauna.

Putem, în sfârșit, să respirăm din nou, să-i îmbrățișăm pe cei pe care ne temeam că nu-i vom mai ține vreodată în brațe și să oferim o înmormântare demnă celor pe care i-am pierdut. V-ați ținut promisiunea, iar pentru asta familiile noastre vă vor fi recunoscătoare pentru totdeauna. Știm că nu veți avea odihnă până când și ultimul ostatic nu va fi adus acasă.

Am fi profund onorați dacă ați accepta să vă întâlniți cu noi în timpul vizitei dumneavoastră viitoare în Israel. Soțiile, copiii, părinții și frații ale căror vieți le-ați schimbat doresc să vă mulțumească personal.

Din momentul alegerii dumneavoastră, familiile ostaticilor, poporul Israelului și chiar ostaticii înșiși au avut încredere în capacitatea dumneavoastră de a pune capăt coșmarului nostru și de a aduce pacea în regiune. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari demonstrații de sprijin din istoria Israelului pentru un prieten și aliat.

Fie că este vorba despre un discurs în piață, un loc devenit simbol al speranței și al rezistenței spiritului uman, o vizită privată cu familiile sau orice altă întâlnire care se potrivește programului dumneavoastră, vom face tot ce este necesar pentru a o face posibilă. Avem doar nevoie de ocazia de a vă privi în ochi și de a vă exprima ceea ce cuvintele nu pot reda pe deplin: că ne-ați redat familiile, iar odată cu ele, speranța", au scris familiile ostaticilor.

Donald Trump a declarat că SUA vor juca un rol important în reconstrucţia Gazei şi în menţinerea siguranţei şi păcii în această zonă.

„Vom fi implicaţi în a-i ajuta să aibă succes şi să menţină pacea”, a declarat preşedintele pentru Fox News la câteva ore după ce a anunţat că Israelul şi Hamas au convenit asupra primei faze a planului său de pace.

Trump a adăugat că este „foarte încrezător că va fi pace în Orientul Mijlociu”.

Într-un mesaj publicat miercuri pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american a anunţat că atât Israelul, cât şi Hamas au „acceptat prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, în cadrul negocierilor indirecte de la Sharm el-Sheikh, în Egipt.

Bazate pe planul Trump, aceste negocieri lansate luni au avut loc la doi ani de la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene împotriva Israelului, la 7 octombrie 2023.

Planul Trump, publicat la 29 septembrie de Casa Albă, prevede un armistiţiu, un schimb al ostaticilor răpiţi la 7 octombrie 2023 cu prizonieri palestinieni reţinuţi de Israel, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza şi dezarmarea Hamas