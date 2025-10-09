Donald Trump anunță că Israel și Hamas au semnat „prima fază” a Planului de pace în Gaza: „Toți ostaticii vor fi eliberați”

Donald Trump a anunțat semnarea acordului de pace în Gaza. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, într-un mesaj publicat miercuri noaptea pe Truth Social, acordul de pace în Fâșia Gaza.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de pace. Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, ca primi pași către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil! Aceasta este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile înconjurătoare și Statele Unite ale Americii și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent”, a scris președintele SUA.

Potrivit Times of Israel, Hamas ar fi acceptat un acord de încetare a focului în Gaza, urmând ca acesta să fie semnat joi, în Egipt. Acordul prevede eliberarea de ostatici și continuarea implementării planului de pace.

Miercuri, în timpul unui eveniment public de la Casa Albă despre Antifa, Donald Trump a primit un bilet de la secretarul de stat Marco Rubio în care era anunțat că acordul de pace în Gaza e finalizat. „Tocmai am primit o notă de la secretarul de stat în care mi se spune că suntem foarte aproape de o înțelegere în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, le-a spus Trump reporterilor.

„Trebuie să plec acum ca să încerc să rezolv niște probleme din Orientul Mijlociu”, a spus Trump.

În biletul de la Rubio scria: „Foarte aproape. Trebuie să aprobi în curând o postare de pe Truth Social ca să poți anunța primul înțelegerea.”

Netanyahu: Hamas va elibera toți ostaticii rămași în viață sâmbătă

După mesajul publicat de Trump, a reacționat și premierul Israleian Benjamin Netanyahu.

„Hamas va elibera toți ostaticii în viață sâmbătă”, a anunțat acesta.

„O zi importantă pentru Israel. Voi convoca guvernul mâine pentru a aproba acordul și a-i aduce acasă pe toți ostaticii noștri prețioși.

Le mulțumesc eroilor soldați ai IDF și tuturor forțelor de securitate, puntru curajul și sacrificiul care ne-au adus la această zi.

Le mulțumesc președintelui Trump și echipei sale din adâncul inimii pentru angajamentul lor față de această misiune sacră de eliberare a ostaticilor noștri.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună vom continua să ne atingem toate obiectivele și să extindem pacea cu vecinii noștri.”, a scris Netanyahu.

Casa Albă a publicat săptămâna trecută "Planul cuprinzător pentru încheierea conflictului din Gaza" al lui Donald Trump. Potrivit documentului, toți ostaticii vor fi eliberați în 72 de ore, iar membrii Hamas care se angajează la pace vor primi amnistie. Fâșia va fi condusă de un guvern tehnocrat supervizat de Donald Trump şi Tony Blair.