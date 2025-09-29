Ce scrie în planul de pace pentru Gaza. Fâșia va fi condusă de un guvern tehnocrat supervizat de Donald Trump şi Tony Blair

Casa Albă a publicat "Planul cuprinzător pentru încheierea conflictului din Gaza" al lui Donald Trump. Potrivit documentului, toți ostaticii vor fi eliberați în 72 de ore, iar membrii Hamas care se angajează la pace vor primi amnistie, potrivit Times of Israel. Fâșia va fi condusă de un guvern tehnocrat supervizat de Donald Trump şi Tony Blair.

Casa Albă a prezentat "Planul cuprinzător pentru încheierea conflictului din Gaza" elaborat de președintele american Donald Trump.

Cele 20 de puncte ale planului de pace pentru Fâşia Gaza sunt următoarele:

Gaza va deveni o zonă deradicalizată, liberă de terorism, care nu reprezintă o amenințare pentru vecinii săi. Gaza va fi reconstruită în beneficiul locuitorilor săi, care au suferit mai mult decât suficient. Dacă ambele părți acceptă această propunere, războiul se va încheia imediat. Forțele israeliene se vor retrage pe linia convenită pentru a pregăti eliberarea ostaticilor. În această perioadă, toate operațiunile militare, inclusiv bombardamentele aeriene și de artilerie, vor fi suspendate, iar liniile de front vor rămâne înghețate până la îndeplinirea condițiilor pentru retragerea completă, etapizată. În termen de 72 de ore de la acceptarea publică de către Israel a acestui acord, toți ostaticii, vii și decedați, vor fi returnați. După eliberarea tuturor ostaticilor, Israelul va elibera 250 de deținuți condamnați pe viață, plus 1.700 de locuitori ai Gazei arestați după 7 octombrie 2023, inclusiv toate femeile și copiii reținuți în acest context. Pentru fiecare ostatic israelian decedat al cărui corp este returnat, Israelul va preda rămășițele a 15 locuitori ai Gazei decedați. După returnarea tuturor ostaticilor, membrii Hamas care se angajează la o coexistență pașnică și la predarea armelor vor primi amnistie. Cei care doresc să părăsească Gaza vor beneficia de trecere sigură către țările primitoare. Odată cu acceptarea acestui acord, ajutorul umanitar complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza. Cantitățile de ajutor vor fi cel puțin la nivelul prevăzut în acordul din 19 ianuarie 2025 privind ajutorul umanitar, incluzând reabilitarea infrastructurii (apă, electricitate, canalizare), reabilitarea spitalelor și brutăriilor, precum și intrarea echipamentelor necesare pentru degajarea molozului și deschiderea drumurilor. Intrarea și distribuirea ajutorului în Fâșia Gaza se va face fără interferențe din partea celor două părți, prin intermediul Națiunilor Unite și al agențiilor sale, precum și al Semilunii Roșii și al altor instituții internaționale independente. Deschiderea punctului de trecere Rafah, în ambele sensuri, se va face conform mecanismului stabilit în acordul din 19 ianuarie 2025. Gaza va fi guvernată temporar printr-un comitet palestinian tehnocrat și apolitic, responsabil de administrarea zilnică a serviciilor publice și municipale. Acest comitet va fi alcătuit din palestinieni calificați și experți internaționali, sub supravegherea unui nou organism internațional de tranziție, „Consiliul Păcii”, condus de președintele Donald J. Trump, alături de alți șefi de stat și oficiali, inclusiv fostul premier Tony Blair. Acest organism va stabili cadrul și va gestiona finanțarea pentru reconstrucția Gazei până când Autoritatea Palestiniană își finalizează programul de reforme și poate prelua în siguranță controlul. Un plan economic de dezvoltare a Gazei, inițiat de Trump, va fi creat prin convocarea unui panel de experți implicați în dezvoltarea unor orașe moderne prospere din Orientul Mijlociu. Propuneri internaționale de investiții vor fi analizate pentru a genera locuri de muncă, oportunități și speranță pentru viitorul Gazei. Va fi înființată o zonă economică specială cu tarife și condiții preferențiale, negociate cu țările participante. Nimeni nu va fi obligat să părăsească Gaza, iar cei care doresc să plece vor fi liberi să o facă și să revină. Oamenii vor fi încurajați să rămână și să construiască o Gaza mai bună. Hamas și alte facțiuni se angajează să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei, direct sau indirect. Toată infrastructura militară, teroristă și ofensivă, inclusiv tunelurile și facilitățile de producere a armelor, va fi distrusă și nu va fi reconstruită. Demilitarizarea Gazei va fi supravegheată de monitori independenți și sprijinită de un program internațional de răscumpărare și reintegrare. Noua Gaza va fi dedicată construirii unei economii prospere și coexistenței pașnice cu vecinii. Partenerii regionali vor oferi garanții pentru ca Hamas și celelalte facțiuni să respecte obligațiile asumate și pentru ca Noua Gaza să nu reprezinte o amenințare. Statele Unite, împreună cu parteneri arabi și internaționali, vor dezvolta o Forță Internațională de Stabilizare (ISF), care va fi desfășurată imediat în Gaza. Aceasta va instrui și sprijini forțele de poliție palestiniene, în coordonare cu Iordania și Egiptul. ISF va colabora cu Israel și Egipt pentru securizarea frontierelor și pentru a preveni introducerea de arme, facilitând totodată fluxul rapid și sigur de bunuri pentru reconstrucția Gazei. Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza. Pe măsură ce ISF preia controlul și stabilitatea, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) se vor retrage conform unor standarde, repere și termene convenite împreună cu ISF, SUA și garanții regionali. Practic, IDF va preda progresiv teritoriul către ISF până la retragerea completă, cu excepția unui perimetru de securitate temporar. Dacă Hamas întârzie sau respinge această propunere, prevederile — inclusiv operațiunea extinsă de ajutor — vor continua în zonele eliberate de IDF și preluate de ISF. Va fi lansat un proces de dialog interreligios, bazat pe toleranță și coexistență pașnică, pentru a schimba mentalitățile și narațiunile palestinienilor și israelienilor, subliniind beneficiile păcii. Pe măsură ce reconstrucția Gazei avansează și programul de reforme al Autorității Palestiniene este aplicat, pot fi create condițiile pentru un drum credibil către autodeterminare și statalitate palestiniană. Statele Unite vor institui un dialog între Israel și palestinieni pentru stabilirea unui orizont politic de coexistență pașnică și prosperă.

