Biletul misterios primit de Donald Trump, chiar în timpul unui eveniment la Casa Albă. „Suntem foarte aproape”

Președintele american Donald Trump a primit, miercuri, în timpul unui eveniment public de la Casa Albă despre Antifa, un bilet de la secretarul de stat Marco Rubio în care era anunțat despre acordul de pace din Gaza. „Tocmai am primit o notă de la secretarul de stat în care mi se spune că suntem foarte aproape de o înțelegere în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, le-a spus Trump reporterilor.

Potrivit Times of Israel, Hamas ar fi acceptat un acord de încetare a focului în Gaza, urmând ca acesta să fie semnat joi, în Egipt. Acordul prevede eliberarea de ostatici și continuarea implementării planului de pace.

„Trebuie să plec acum ca să încerc să rezolv niște probleme din Orientul Mijlociu”, a spus Trump.

În biletul de la Rubio scrie: „Foarte aproape. Trebuie să aprobi în curând o postare de pe Truth Social ca să poți anunța primul înțelegerea.”

Anterior, președintele SUA a anunțat că ar putea călători în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii, afirmând că un acord de încetare a focului între Hamas şi Israel pare "foarte aproape".

"S-ar putea să merg acolo spre sfârşitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există şanse mari să se întâmple. Negocierile avansează foarte bine", a declarat preşedintele american la Casa Albă.

Casa Albă a publicat săptămâna trecută "Planul cuprinzător pentru încheierea conflictului din Gaza" al lui Donald Trump. Potrivit documentului, toți ostaticii vor fi eliberați în 72 de ore, iar membrii Hamas care se angajează la pace vor primi amnistie. Fâșia va fi condusă de un guvern tehnocrat supervizat de Donald Trump şi Tony Blair.