Trump a anunţat că ar putea merge în Orientul Mijlociu săptămâna aceasta. "Negocierile avansează foarte bine". sursa foto: Getty

Preşedintele american a afirmat, miercuri, că ar putea călători în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii, afirmând că un acord de încetare a focului între Hamas şi Israel pare "foarte aproape".

"S-ar putea să merg acolo spre sfârşitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există şanse mari să se întâmple. Negocierile avansează foarte bine", a declarat preşedintele american la Casa Albă, conform Agerpres.

"După cum ştiţi, ultima noastră negociere se referă la Hamas şi pare să meargă bine. Aşa că vă vom ţine la curent şi, dacă totul merge conform planului, probabil vom pleca duminică sau chiar sâmbătă", a spus el, după ce a făcut cunoscut că a discutat la telefon cu responsabili din Orientul Mijlociu.

"Pacea în Orientul Mijlociu - este o expresie frumoasă şi sperăm că va deveni realitate, suntem foarte aproape de ea", a adăugat preşedintele american.

Referindu-se la negocierile indirecte în curs de desfăşurare între Hamas şi Israel în Egipt, vizând încheierea războiului din Fâşia Gaza, la care participă emisari americani, Donald Trump a spus că "ei fac o treabă foarte bună".

"Avem o echipă grozavă acolo, negociatori grozavi, dar, din păcate, şi cealaltă parte are negociatori grozavi. Dar cred că, în cele din urmă, se va întâmpla", a adăugat el.