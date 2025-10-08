Donald Trump: „Cred că există șanse reale să avem pace în Orientul Mijlociu”

Donald Trump a propus un plan în 21 de puncte pentru a pune capăt conflictului. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a spus marţi că există „şanse reale” să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, într-un moment în care discuţiile indirecte dintre emisarii israelieni şi Hamas continuă în Egipt, relatează agenţiile internaţionale de presă, potrivi Agerpres.

„Cred că există o posibilitate reală să avem pace în Orientul Mijlociu”, dincolo de Fâșia Gaza, a spus Trump, potrivit The Guardian.

„Suntem foarte aproape de un acord”, a adăugat liderul de la Casa Albă în timpul unei conversaţii cu reporterii în timpul vizitei premierului canadian Mark Carney la Washington.

El a dat asigurări că o „echipă” americană este implicată în discuţiile în curs.

Casa Albă a anunţat că trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui, care nu deţine o funcţie oficială, participă la acest proces.

Trump a propus un plan în 21 de puncte pentru a pune capăt conflictului, declanşat acum doi ani de atacul Hamas, cel mai sângeros din istoria Israelului.