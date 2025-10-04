Trump cere Israelului să oprească „imediat” bombardamentele din Gaza

1 minut de citit Publicat la 09:54 04 Oct 2025 Modificat la 09:55 04 Oct 2025

Președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Israelului să înceteze „imediat” bombardarea orașuliu Gaza și a declarat că mișcarea islamistă Hamas este „pregătită pentru o pace durabilă”, după ce a răspuns la planul său de pace pentru Gaza.

„Pe baza comunicatului recent emis de Hamas, cred că sunt pregătiţi pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să înceteze imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii rapid şi în siguranţă", a scris preşedintele SUA într-un mesaj pe platforma sa Truth Social.

De asemenea, Trump a promis într-un scurt mesaj video înregistrat că „toată lumea va fi tratată în mod echitabil” în cadrul planului său, conform AFP, preluată de Agerpres.

„Astăzi este o zi importantă. Vom vedea cum se va desfăşura situaţia. Acum este momentul să o finalizăm concret”, a spus Trump în mesajul său.

Hamas a anunţat într-un comunicat că este gata să elibereze „toţi ostaticii” deţinuţi în Fâşia Gaza.

Planul lui Donald Trump include în special un armistiţiu, eliberarea în termen de 72 de ore a ostaticilor deţinuţi în Gaza şi dezarmarea mişcării palestiniene, al cărei atac asupra Israelului lansat la 7 octombrie 2023 a declanşat războiul

Gruparea palestiniană Hamas a răspuns, vineri noaptea, la ultimatumul formulat de Donald Trump, în care președintele SUA avertiza că „se va dezlănțui iadul” dacă militanții nu acceptă oferta sa de pace. În răspunsul său de vineri, gruparea palestiniană a precizat că, pentru a pune capăt războiului purtat de Israel în Gaza și pentru a obține retragerea completă a forțelor statului evreu din enclavă, este gata să-i elibereze pe toți prizonierii israelieni – atât cei vii, cât și cadavrele celor decedați în captivitate.