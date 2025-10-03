Hamas răspunde la ultimatumul lui Trump: „Suntem gata să eliberăm toți ostaticii, vii și morți”. Gruparea cere însă noi negocieri

2 minute de citit Publicat la 23:36 03 Oct 2025 Modificat la 23:41 03 Oct 2025

Distrugeri în orașul Khan Younis din Fâșia Gaza. Hamas a comunicat că este de acord să elibereze ultimii ostatici israelieni, conform prevederilor din oferta de pace a lui Donald Trump. Sursă foto: Getty Images

Gruparea palestiniană Hamas a răspuns, vineri noaptea, la ultimatumul formulat de președintele american Donald Trump cu câteva ore mai devreme și în care acesta avertiza că "se va dezlănțui iadul" dacă militanții nu acceptă oferta sa de pace, relatează presa internațională.

Conform postului qatariot Al Jazeera, Hamas s-a declarat gata să elibereze toți prizonierii israelieni și să discute detaliile planului lui Trump, dar nu a afirmat explicit că îl acceptă.

Israelul, prin vocea premierului Benjamin Netanyahu, a comunicat luni că acceptă acest plan.

Ce i-a transmis Hamas lui Trump

În răspunsul său de vineri, gruparea palestiniană afirmă că, pentru a pune capăt războiului purtat de Israel în Gaza și pentru a obține retragerea completă a forțelor statului evreu din enclavă, este gata să-i elibereze pe toți prizonierii israelieni – atât cei vii, cât și cadavrele celor decedați în captivitate.

Eliberarea ar urma să se facă potrivit prevederii corespunzătoare din planul lui Donald Trump: pentru 20 de captivi în viață și trupurile neînsuflețite ale celorlalți, Israelul va trebui să pună în libertate câteva sute de palestinieni aflați în închisori.

„În acest context, mișcarea (Hamas, n.r.) își afirmă disponibilitatea de a intra imediat în negocieri prin intermediul mediatorilor, pentru a discuta detaliile acestui acord”, a precizat Hamas într-o declarație publicată pe Telegram.

Hamas s-a mai declarat de acord să predea administrația Fâșiei Gaza unui organism independent format din tehnocrați palestinieni, „pe baza consensului național palestinian și a sprijinului arab și islamic”.

Hamas vrea să contribuie „în mod responsabil” la viitorul Fâșiei Gaza

„Alte aspecte menționate în propunerea președintelui Trump privind viitorul Fâșiei Gaza și drepturile legitime ale poporului palestinian sunt legate de o poziție națională unificată și de legile și rezoluțiile internaționale relevante. Aceste aspecte vor fi abordate într-un cadru național palestinian cuprinzător, la care Hamas va participa și va contribui în mod responsabil”, se mai spune în declarația grupării.

În ultimatumul său către Hamas, care expiră duminică la ora 18 (ora Washingtonului), Trump nu menționează posibilitatea de negocieri sau discuții pe marginea planului de pace.

Dimpotrivă, președintele SUA subliniază în mod repetat că acest plan a fost acceptat "de toate țările", indicând că se așteaptă ca Hamas să-l accepte, la rândul său, ca atare.

Pe lângă punctele cate prevăd returnarea de ostatici în schimbul deținuților, amnistie pentru membrii Hamas care predau armele și faptul că Gaza nu va fi anexată de Israel, planul președintelui american mai spune că enclava va fi guvernată temporar de un guvern tehnocrat palestinian în care Hamas nu va juca niciun rol.