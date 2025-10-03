Ultimatumul lui Trump pentru Hamas: "Au termen până duminică să accepte planul de pace. Dacă nu, se va dezlănțui iadul"

Donald Trump a dat Hamas termen până duminică seara să accepte planul de pace propus de SUA. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a dat vineri un ultimatum grupării Hamas, fixând termenul de duminică, ora 18 în Washington (luni, ora 1 dimineața în România) pentru ca liderii militanților să accepte planul de pace propus de Statele Unite pentru Gaza.

Planul a fost deja acceptat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, cu ocazia vizitei la Casa Albă de la începutul săptămânii.

"Dacă nu se ajunge la acest acord al ultimei șanse, se va dezlănțui iadul, așa cum nimeni nu a mai văzut până acum, împotriva Hamas", a avertizat Trump într-o postare pe Truth Social.

Planul lui Trump propune încetarea imediată a luptelor și eliberarea, în termen de 72 de ore, a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas - precum și a rămășițelor pământești ale ostaticilor considerați morți - în schimbul eliberării a sute de palestinieni din Gaza, încarcerați în Israel.

Potrivit BBC, mediatorii arabi și turci fac presiuni asupra Hamas pentru a obține un răspuns pozitiv la acest plan, dar un reprezentant de rang înalt al grupării a estimat că liderii acesteia vor respinge, probabil, propunerea președintelui SUA.

Mesajul președintelui american, cu păstrarea capitalizării originale a literelor, în continuare.

Ce a scris Trump pe Truth Social despre Hamas, ultimatum și planul de pace în Gaza

"Hamas a fost o amenințare nemiloasă și violentă, timp de mulți ani, în Orientul Mijlociu! Au ucis și au făcut viețile insuportabile (celor din zonă), culminând cu MASACRUL din 7 octombrie (2023), din Israel, (în care au pierit) bebeluși, femei, copii, bătrâni și mulți tineri (....) Drept represalii pentru atacul din 7 octombrie asupra civilizației, peste 25.000 de „soldați” Hamas au fost deja uciși.

Majoritatea celorlalți sunt înconjurați și prinși în capcană militară, așteptând doar să dau ordinul „ACȚIONAȚI”, pentru ca viețile lor să fie curmate rapid. Cât despre restul, știm unde și cine sunteți și veți fi vânați și uciși.

Trump cere palestinienilor să părăsească locurile unde se află militanți Hamas

"Cer tuturor palestinienilor nevinovați să părăsească imediat această zonă cu potențiale morți viitoare și să se îndrepte către zone mai sigure din Gaza. Toți vor fi bine îngrijiți de cei care așteaptă să acorde ajutor.

Hamas va primi o ultimă șansă! Mari, puternice și foarte bogate națiuni din Orientul Mijlociu și din zonele înconjurătoare, împreună cu Statele Unite ale Americii, au convenit, semnând cu Israelul, asupra PĂCII, după 3000 de ani (....)

ACEST ACORD CRUȚĂ VIEȚILE TUTUROR LUPTATORILOR HAMAS RĂMAȘI! Detaliile documentului sunt cunoscute LUMII, iar planul este unul minunat pentru TOȚI!

Vom avea PACE în Orientul Mijlociu, într-un fel sau altul. Violența și vărsarea de sânge vor înceta.

ELIBERAȚI TOȚI OSTATICII, INCLUSIV CADAVRELE CELOR MORȚI, ACUM!

Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara, la ora ȘASE (6) PM, ora Washingtonului, D.C. Toate țările au semnat! Dacă nu se ajunge la acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ, se va dezlănțui IADUL, cum nimeni nu a mai văzut până acum, împotriva Hamas.

VA FI PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ÎNTR-UN FEL SAU ALTUL. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!", a postat Trump pe rețeaua sa socială.