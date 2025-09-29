Trump anunță noul plan de pace în Gaza, cu Netanyahu alături, la Casa Albă. Ce se întîmplă cu ostaticii și cu populația din fâșie

Emiratele Arabe Unite fac presiuni asupra lui Netanyahu pentru a accepta planul lui TrumpPublicat acum 28 minute
Emiratele Arabe Unite au făcut presiuni asupra lui Benjamin Netanyahu pentru a accepta propunerea lui Donald Trump pentru o pace în Gaza, cu ocazia întâlnirii de luni, de la Casa Albă.
Emiratele Arabe Unite doresc ca Israelul să abandoneze și planurile de anexare a Cisiordaniei, cu care guvernul de la Ierusalim a amenințat, după ce mai multe țări, între care Franța, Marea Britanie și Canada, au recunoscut statul palestinian.
Emiratele Arabe Unite reprezintă cea mai importantă țară arabă care a normalizat relațiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham.
Acest stat a avertizat că ipotetica anexare compromite îmbunătățirea, în continuare, a relațiilor dintre Israel și națiunile arabe și musulmane.
Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed, i-a transmis un mesaj în acest sens lui Benjamin Netanyahu în cursul zilei de vineri, în marja Adunării Generale a ONU.
Șeicul Abdullah a precizat că Emiratele Arabe Unite susțin planul SUA, descriindu-l ca pe o ofertă ce aduce beneficii semnificative tuturor părților.
Trump încearcă să impună pacea în Gaza cu Netanyahu alături, la Casa AlbăPublicat acum 1 ora si 6 minute
Președintele SUA, Donald Trump, este așteptat să promoveze, luni, un nou plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas în Gaza.
Trump se întâlnește la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, iar cei doi susțin o conferință de presă comună după discuții.
Vineri, președintele american s-a declarat optimist cu privire la perspectivele de a ajunge la un acord.
"Cred că avem o înțelegere", a spus el.
Duminică, Netanyahu a declarat că "acordul nu a fost încă finalizat", în timp ce Hamas a comunicat că nu a primit oficial propunerea.
Cum arată noua propunere de pace în Gaza, potrivit presei din SUA și Israel
Conform unor documente apărute în presa americană și israeliană, noua propunere susținută de Trump prevede eliberarea tuturor ostaticilor în termen de 48 de ore de la confirmarea acordului.
Odată ce ostaticii vor fi returnați, Israelul va elibera sute de prizonieri palestinieni care execută pedepse pe viață.
Membrilor Hamas care se angajează să promoveze pacea li se va oferi amnistie și trecerea în siguranță din Gaza, însă gruparea islamistă nu va juca niciun rol în viitor, în teritoriul palestinian. Toate structurile militare Hamas urmează să fie distruse.
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) se vor retrage treptat din Fâșie, iar Gaza va fi condusă de un guvern de tranziție interimar.
Planul reprezintă o schimbare semnificativă de poziție din partea administrației Trump, care a pledat anterior pentru relocarea întregii populații din Gaza, de circa 2,1 milioane de locuitori, și reamenajarea teritoriului palestinian într-o "rivieră" deținută de SUA.
Netanyahu n-are motive să se bucure de noua propunere de pace
Așa cum remarcă presa internațională, acest nou plan încurajează palestinienii să rămână în Gaza. De asemenea, sunt recunoscute aspirațiile palestiniene pentru un viitor stat și nu este exclus un rol viitor în Fâșie pentru Autoritatea Palestiniană, AP, odată ce aceasta va întreprinde reforme.
Fiecare dintre aceste elemente noi reprezintă o linie roșie pentru Benjamin Netanyahu. Săptămâna trecută, premierul israelian a reiterat la Adunarea Generală a ONU că nu va permite un stat palestinian și a etichetat AP drept "coruptă până în măduva ei".
Chiar dacă premierul israelian este presat și, în cele din urmă, convins de Trump, s-ar putea să aibă dificultăți în a convinge elementele de extremă dreapta ale coaliției sale de guvernare să accepte înțelegerea.
Ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich a transmis luni că partidul său nu va face compromisuri în privința unui plan care menționează un stat palestinian sau care implică un rol pentru Autoritatea Palestiniană.
Ministrul ultranaționalist al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a declarat în weekend că Netanyahu "nu are mandat" să pună capăt războiului "fără o înfrângere decisivă a Hamas".
Analiști: Trump și-ar fi pierdut răbdarea cu Netanyahu
În schimb, liderul opoziției din Knesset, Yair Lapid, a declarat că susține ajungerea la un acord și le-a spus oficialilor americani că Netanyahu "are o plasă de siguranță" din partea lui pentru un acord referitor la ostatici și la sfârșitul războiului.
Sondajele de opinie arată că Netanyahu este supus unei presiuni crescânde pentru a pune capăt conflictului din Gaza și a obține . eliberarea ultimilor 48 de ostatici rămași în Gaza, dintre care se crede că 20 sunt în viață.
Analiștii estimează, de asemenea, că Trump este din ce în ce mai nerăbdător față de liderul israelian, exprimându-și frustrarea față de atacurile aeriene recente ale Israelului din Qatar, care au avut ca scop asasinarea conducerii Hamas.