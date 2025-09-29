Trump anunță noul plan de pace în Gaza, cu Netanyahu alături, la Casa Albă. Ce se întîmplă cu ostaticii și cu populația din fâșie

Publicat acum 28 minute

Emiratele Arabe Unite au făcut presiuni asupra lui Benjamin Netanyahu pentru a accepta propunerea lui Donald Trump pentru o pace în Gaza, cu ocazia întâlnirii de luni, de la Casa Albă.

Emiratele Arabe Unite doresc ca Israelul să abandoneze și planurile de anexare a Cisiordaniei, cu care guvernul de la Ierusalim a amenințat, după ce mai multe țări, între care Franța, Marea Britanie și Canada, au recunoscut statul palestinian.

Emiratele Arabe Unite reprezintă cea mai importantă țară arabă care a normalizat relațiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham.

Acest stat a avertizat că ipotetica anexare compromite îmbunătățirea, în continuare, a relațiilor dintre Israel și națiunile arabe și musulmane.

Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed, i-a transmis un mesaj în acest sens lui Benjamin Netanyahu în cursul zilei de vineri, în marja Adunării Generale a ONU.

Șeicul Abdullah a precizat că Emiratele Arabe Unite susțin planul SUA, descriindu-l ca pe o ofertă ce aduce beneficii semnificative tuturor părților.