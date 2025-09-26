Fostul premier britanic Tony Blair, în cărți pentru administrarea Fâșiei Gaza, în caz de armistițiu. Washingtonul îl sprijină

2 minute de citit Publicat la 10:34 26 Sep 2025 Modificat la 10:34 26 Sep 2025

Fostul prim-ministru britanic Tony Blair ar fi în discuții pentru administrarea tranzitorie a Fâșiei Gaza. Foto: Hepta

Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, a discutat despre preluarea administrării unei ipotetice autorități de tranziție în Fâșia Gaza, după un eventual armistițiu, relatează BBC.

Conform sursei citate, Blair "a purtat discuții (...) la nivel înalt cu toate părțile pentru a pune capăt războiului și cu privire la viitorul post-conflict al teritoriului palestinian".

BBC amintește că fostul premier laburist a condus Marea Britanie în timpul războiului din Irak, la invazia căruia a participat alături de SUA în 2003.

Ce ar urma să facă un organism de tranziție în Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, și liderii mai multor state arabe au discutat la ONU, săptămâna aceasta, varianta ca Fâșia Gaza să fie condusă de un organism tranzitoriu cu sprijinul ONU și al țărilor din Golf, înainte de a fi returnată controlului palestinienilor.

În acest context, a fost avansată propunerea ca Tony Blair să conducă autoritatea de tranziție.

Conform BBC, propunerea are sprijinul Washingtonului. Biroul lui Blair nu a comentat explicit asupra acestei informații, dar a comunicat că fostul premier nu va sprijini niciun plan care să strămute populația din Gaza.

Radiodifuzorul britanic mai notează că Blair a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Donald Trump în luna august pentru a discuta planurile pentru Gaza postbelică.

Emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a descris aceste discuții ca fiind "foarte cuprinzătoare".

Marea Britanie a recunoscut statul palestinian, spre furia Israelului

După ce a părăsit funcția în 2007, fostul prim-ministru britanic a reprezentat în Orientul Mijlociu Cvartetul puterilor internaționale (SUA, UE, Rusia și ONU) timp de câțiva ani.

El s-a concentrat pe dezvoltarea economică în teritoriul palestinian și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state.

Informațiile despre discuțiile despre implicarea sa într-o autoritate tranzitorie în Gaza vin după ce președintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat, joi, că este gata să colaboreze cu Donald Trump și cu alți lideri mondiali pentru a implementa un plan de pace cu două state.

Abbas a respins participarea Hamas la o guvernare postbelică în Gaza și a cerut dezarmarea acestei grupări.

La începutul acestei săptămâni, Marea Britanie a recunoscut oficial Palestina ca stat, alături de Canada și Australia.

Mai multe țări au urmat acest exemplu la scurt timp, inclusiv Franța și Danemarca.

Israelul și SUA au denunțat această mișcare drept "o recompensă pentru Hamas".

Israelul continuă campania militară în Gaza

În prezent, armata israeliană continuă campania militară în Gaza, declanșată după atacul Hamas în sudul statului evreu la 7 octombrie 2023.

Atacul grupării islamiste s-a soldat cu aproximativ 1.200 de morți și cu luarea 251 de ostatici.

În represaliile israeliene care au urmat, peste 65 de mii de oameni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, condus de Hamas.

O comisie de anchetă a ONU a conchis că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza, lucru pe care guvernul de la Ierusalim îl neagă.