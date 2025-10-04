Trump și-a trimis ginerele în Egipt, pentru negocierile dintre Israel și Hamas: Apreciez că Israelul a oprit bombardamentele

<1 minut de citit Publicat la 20:43 04 Oct 2025 Modificat la 20:43 04 Oct 2025

Trump se declară mulțumit că Israelul a oprit bombardamentele în Gaza City. Foto: Hepta

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, şi Jared Kushner, ginerele președintelui american, se deplasează în Egipt pentru discuții privind eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza, după ce Hamas a semnalat că acceptă condițiile din planul liderului de la Washington, a confirmat Casa Albă, sâmbătă.

După răspunsul Hamas, Trump a cerut Israelului "să pună capăt imediat bombardamentelor în Gaza", pentru a permite eliberarea ostaticilor.

Ulterior, el a postat pe Truth Social un mesaj în care se declară mulțumit de faptul că IDF a oprit bombardarea Gaza City.

"Apreciez că Israelul a oprit temporar bombardamentele pentru a oferi o șansă finalizării (discuțiilor pe margine)eliberării ostaticilor și a Acordului de pace. Hamas trebuie să acționeze rapid, altfel toate mizele vor fi anulate.

Nu voi tolera întârzieri, despre care mulți cred că se vor întâmpla, și niciun rezultat în urma căruia Gaza va reprezenta din nou o amenințare.

Haideți să facem asta, REPEDE. Toată lumea va fi tratată corect!", se spune în postarea lui Donald Trump.

Presa israeliană a scris că oficialii statului evreu sunt pregătiți să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui SUA în Fâșia Gaza.

Discuțiile ar urma să aibă loc duminică.