Israelul reacționează după anunțul Hamas. Trump îl trimite pe Steve Witkoff în Egipt, la discuțiile care ar putea avea loc duminică

2 minute de citit Publicat la 16:21 04 Oct 2025 Modificat la 16:22 04 Oct 2025

Israelul a comunicat că își continuă bombardamentele în Gaza, în ciuda apelului lui Donald Trump. Foto: Hepta

Israelul este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâşia Gaza, scrie sâmbătă Agerpres, citând presa israeliană.

Postul de televiziune Kan a relatat că oficialii israelieni urmează să plece în decurs de o zi.

Postul de televiziune Channel 12 din Israel a informat, de asemenea, că discuțiile ar putea începe duminică.

Nu a existat o confirmare oficială din partea Israelului.

Surse de securitate din Egipt au declarat că o rundă de negocieri va avea loc duminică în orașul de coastă al-Arish, situat în apropierea Fâșiei Gaza, însă oficialii de la Cairo nu au confirmat discuțiile.

Presa internațională a relatat, de asemenea, că emisarul special al SUA, Steve Witkoff, va călători în regiune pentru a participa la negocieri.

Potrivit Channel 12, Israelul doreşte negocieri scurte şi este pregătit să discute pentru moment doar despre eliberarea ostaticilor, amânând alte chestiuni controversate pentru o dată ulterioară.

Vineri noaptea, gruparea Hamas a comunicat că este gata să elibereze imediat ostaticii israelieni, vii și morți, potrivit planului propus de președintele american.

Ce i-a transmis Hamas lui Trump

În răspunsul său de vineri, gruparea palestiniană afirmă că, pentru a pune capăt războiului purtat de Israel în Gaza și pentru a obține retragerea completă a forțelor statului evreu din enclavă, este gata să-i elibereze pe toți prizonierii israelieni – atât cei vii, cât și cadavrele celor decedați în captivitate.

Eliberarea ar urma să se facă potrivit prevederii corespunzătoare din planul lui Donald Trump: pentru 20 de captivi în viață și trupurile neînsuflețite ale celorlalți, Israelul va trebui să pună în libertate câteva sute de palestinieni aflați în închisori.

„În acest context, mișcarea (Hamas, n.r.) își afirmă disponibilitatea de a intra imediat în negocieri prin intermediul mediatorilor, pentru a discuta detaliile acestui acord”, a precizat Hamas într-o declarație publicată pe Telegram.

Hamas s-a mai declarat de acord să predea administrația Fâșiei Gaza unui organism independent format din tehnocrați palestinieni, „pe baza consensului național palestinian și a sprijinului arab și islamic”.

„Alte aspecte menționate în propunerea președintelui Trump privind viitorul Fâșiei Gaza și drepturile legitime ale poporului palestinian sunt legate de o poziție națională unificată și de legile și rezoluțiile internaționale relevante. Aceste aspecte vor fi abordate într-un cadru național palestinian cuprinzător, la care Hamas va participa și va contribui în mod responsabil”, se mai spune în declarația grupării.

Trump a somat Israelul să oprească bombardamentele în Gaza

Răspunsul grupării palestiniene a venit la câteva ore după ce, tot vineri, acesta avertiza că "se va dezlănțui iadul" dacă militanții nu acceptă oferta sa de pace până duminică la ora 18, ora Washingtonului.

Sâmbătă, Donald Trump, a cerut Israelului să înceteze imediat bombardarea Gaza City, argumentând că Hamas este pregătită pentru o pace durabilă, după ce a răspuns la planul său de pace.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat sâmbătă că forțele militare ale statului evreu, IDF, își continuă ofensiva în Gaza.

Într-un mesaj postat în limba arabă de purtătorul de cuvânt al IDF, locuitorii din Gaza sunt sfătuiți să nu se întoarcă în zonă, în ciuda apelului făcut de Trump.

"Zona la nord de Wadi Gaza rămâne o zonă de război periculoasă. Staționarea în această zonă prezintă un risc semnificativ, prin urmare strada Rashid rămâne deschisă pentru voi pentru a vă deplasa la sud. Forțele armate (israeliene) continuă să înconjoare Gaza, iar întoarcerea (în oraș) prezintă un risc extrem. Pentru siguranța voastră, evitați să vă întoarceți în nord sau în apropierea zonelor în care operează armata israeliană, oriunde în Fâșie, chiar și în sud", se spune în mesajul IDF.