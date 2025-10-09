CNN: Hamas n-ar fi în măsură să returneze toți ostaticii decedați. Cum ar putea influența asta acordul de pace

3 minute de citit Publicat la 09:08 09 Oct 2025 Modificat la 09:09 09 Oct 2025

Distrugeri în Gaza, după doi ani de război. Israelul este la curent cu faptul că Hamas nu ar putea returna toți ostaticii morți. Foto: Hepta

Gruparea Hamas n-ar fi în măsură să găsească și să returneze toate cadavrele ostaticilor morți în Gaza, relatează CNN, care citează în acest sens trei surse israeliene.

Acest aspect ar putea complica eforturile pentru încheierea războiului, în pofida anunțului făcut de președintele SUA, Donald Trump, care a spus că părțile în conflict "au semnat" pentru prima fază a planului de pace în Gaza.

Sunt 28 de ostatici decedați. Numărul celor care n-ar putea fi returnați de Hamas este între șapte și nouă, potrivit uneia dintre sursele CNN.

O altă sursă avansează un număr între 10 și 15.

Evaluările se bazează pe rapoarte ale serviciilor de informații israeliene, precum și pe mesajele transmise de Hamas și de mediatori în cadrul rundelor de negocieri.

Despre alți 20 de ostatici se crede că sunt în viață. Există îngrijorări serioase cu privire la starea de sănătate a doi dintre ei.

Israelul a cerut returnarea tuturor ostaticilor morți

În timpul ultimelor negocieri din Egipt pentru un acord privind ostaticii și încetarea focului, Israelul a cerut ca Hamas să predea toți ostaticii – atât în viață, cât și decedați – ca și condiție pentru încheierea războiului.

Cele trei surse israeliene subliniază că premierul israelian Benjamin Netanyahu și cabinetul său știu de luni de zile că Hamas nu cunoaște locul unde se află unii dintre ostaticii decedați și, prin urmare, ar putea fi în imposibilitatea de a satisface această cerere.

Statele Unite sunt, de asemenea, la curent cu această problemă de ceva timp. În timpul precedentei administrații democrate Biden, negociatorii au aflat că unii prizonieri luați de Hamas erau deținuți de facțiuni din Gaza asupra cărora gruparea militantă nu exercită un control deplin.

Nu este clar cum această incertitudine ar putea afecta actuala rundă de negocieri din Egipt.

O sursă israeliană a reiterat că poziția oficială a statului evreu este aceea că gruparea Hamas e responsabilă pentru toți ostaticii decedați și că guvernul de la Ierusalim se așteaptă ca toți aceștia să fie returnați.

O altă sursă israeliană și-a exprimat îngrijorarea că premierul Netanyahu ar putea folosi incertitudinea cu privire la ostaticii decedați ca pretext pentru a sabota negocierile.

Criticii prim-ministrului israelian, inclusiv liderii opoziției și familiile ostaticilor, l-au acuzat în repetate rânduri pe premier că subminează în mod deliberat negocierile pentru încheierea războiului, impunând, din motive politice, noi condiții în special atunci când un acord părea să fie aproape de finalizare.

Totuși, având în vedere presiunea puternică exercitată de SUA pentru a se ajunge la un acord, ar fi mai probabil ca Netanyahu să utilizeze această chestiune ca pârghie pentru a influența detaliile finale ale planului în 20 de puncte propus de Donald Trump, decât să-l torpileze în întregime.

Ostaticii decedați, un subiect sensibil în Israel

Chestiunea ostaticilor decedați este deosebit de sensibilă în societatea israeliană și reamintește de cazuri anterioare ale unor soldați evrei dispăruți și despre care nu se mai știe nimic de ani de zile.

Este cazul locotenentului Hadar Goldin, care a fost ucis, cadavrul său fiind luat de Hamas în timpul războiului de șapte săptămâni din Gaza, din 2014.

Corpul neînsuflețit nu a fost niciodată predat și este acum inclus printre cei 48 de ostatici vii și morți ceruți de Israel.

Familia lui Goldin a militat timp de ani pentru returnarea cadavrului, invocând angajamentul statului evreu de a nu-și abandona combatanții căzuți.

Un alt caz celebru este al pilotului militar Ron Arad. Acesta a fost capturat după ce avionul său a fost doborât deasupra Libanului, în 1986.

Aproape patru decenii mai târziu, dispariția sa nerezolvată încă provoacă suferință în Israel, amintește CNN

Rețeaua TV notează că unul dintre cei mai apropiați confidenți ai lui Netanyahu, Natan Eshel, a scris săptămâna trecută un mesaj către un grup de jurnaliști, referindu-se la negocierile din Gaza.

Eshel a afirmat atunci că "vor fi câteva cazuri de tip Ron Arad", indicând astfel că actualul cabinet israelian estimează că trupurile unor ostatici nu vor fi niciodată returnate.