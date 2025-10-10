Donald Trump a anunţat triumfător: "Am pus capăt războiului din Gaza". Ce urmează în Orientul Mijlociu. FOTO Profimedia Images

Președintele SUA a declarat că Hamas se va dezarma și că IDF își va retrage trupele, dar a indicat că problemele legate de gestionarea postbelică a Fâșiei trebuie încă finalizate. Trump a mai spus că a reușit să pună capăt războiului din Gaza, indicând totodată că aspectele legate de gestionarea postbelică a teritoriului trebuie încă finalizate, conform The Times of Israel.

„Noaptea trecută, am realizat un progres important în Orientul Mijlociu”, a declarat Trump la începutul unei ședințe de cabinet la Casa Albă. „Am pus capăt războiului din Gaza și, pe o bază mult mai amplă, am creat pace... sperăm, o pace veșnică în Orientul Mijlociu.”

Această abordare nu este împărtășită de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care a insistat că sfârșitul războiului poate fi declarat doar după ce Hamas se dezarmează și Gaza va fi demilitarizată.

Dar mediatorii au oferit o versiune diferită pentru a convinge Hamas să fie de acord să elibereze toți cei 48 de ostatici rămași de la bun început, asigurând gruparea teroristă că Israelului nu i se va permite să reia războiul după ce captivii vor fi returnați.

Planul lui Trump

Planul în 20 de puncte al lui Trump prevede într-adevăr dezarmarea Hamas, însă acordul semnat joi dimineață în Egipt se referea doar la ceea ce părțile descriu drept „prima fază”, referitoare în mare parte la schimbul de ostatici cu prizonieri și la retragerea inițială, limitată, a Israelului din Gaza.

Întrebat ce garanții au oferit SUA în negocieri pentru a se asigura că Hamas se dezarmează și că Israelul nu reia războiul, Trump le-a spus reporterilor că prioritatea principală este asigurarea eliberării ostaticilor.

Asta și-au dorit oamenii mai mult decât orice altceva... După aceea, vom vedea”, a spus Trump, indicând că mai sunt multe de negociat. „Dar Hamas a fost de acord cu anumite lucruri și cred că lucrurile vor merge destul de bine.”

Întrebat joi mai târziu despre mai multe detalii despre Forța Internațională de Stabilizare, preconizată de fazele ulterioare ale acordului, care urmează să fie aprobate, Trump a spus că aceasta trebuie încă „să fie stabilită”.

„Va exista un grup mare de oameni care vor stabili ce va fi aceasta”, a spus el, adăugând că „țările bogate” vor finanța forța.

El a declarat la ședința de cabinet că Hamas a pierdut „70.000 de oameni” de la atacul grupării teroriste din 7 octombrie 2023, aparent adunând numărul morților al ministerului sănătății din Gaza, condus de Hamas, care nu face diferența între civili și combatanți.

„Din punctul de vedere al Hamas, probabil că au pierdut 70.000 de oameni. Aceasta este o mare răzbunare”, a spus Trump.

Israelul spune că a ucis aproximativ 22.000 de combatanți în război până în august.

„Dar la un moment dat, totul trebuia să se oprească și ne vom ocupa de asta”, a spus Trump.

Președintele SUA a refuzat să intre în detalii cu privire la a doua fază a acordului, dar a insistat că Hamas se va dezarma și că IDF își va retrage trupele. El a subliniat „cele 22 de lucruri diferite care vor avea loc”, referindu-se aparent la planul său în 20 de puncte pentru încheierea războiului.

„Cred că se va întâmpla și cred că se poate ajunge la pace în Orientul Mijlociu”, a spus Trump.

Trump a indicat că autorităţile israeliene "i-au cerut să vorbească în faţa Knesset-ului", parlamentul israelian. "Mi-am dat consimţământul", a adăugat el.

"Este prima dată când un preşedinte face acest lucru, ceea ce este foarte interesant", a spus, de asemenea, preşedintele SUA.

Trei preşedinţi americani s-au adresat efectiv unei sesiuni plenare a Knesset-ului: Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 şi George W. Bush în 2008.

Donald Trump a dat, de asemenea, asigurări că va avea loc o "dezarmare" şi o "retragere" a trupelor într-o următoare fază a acordului privind Gaza, afirmând în acelaşi timp că prioritatea este recuperarea ultimilor ostatici, despre care a spus că ar trebui să aibă loc "luni sau marţi".

Pe aceasta temă, preşedintele american a recunoscut că trupurile unor ostatici ar putea fi "dificil de găsit".