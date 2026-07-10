„Era ca un nor uriaș de fum în formă de ciupercă, de parcă a explodat o bombă”. Mărturii din infernul din Spania: 12 oameni au murit

Localnicii au spus că incendiul s-a extins cu o viteză „încredibilă” și abia au avut timp să fugă din calea flăcărilor. FOto: Profimedia Images

Oamenii care au reușit să fugă din calea flăcărilor care au cuprins sudul Spaniei au povestit, îngroziți, clipele înfiorătoare prin care au trecut. Mai mulți martori au descris incendiul în aceleași cuvinte: a fost ca și cum a căzut o bombă peste Los Gallardos. Oamenii au spus că flăcările s-au răspândit cu o viteză amețitoare și mulți au privit neputincioși cum casele lor ard, relatează BBC.

Cel puțin 12 oameni au murit și alți 23 sunt dați dispăruți după ce un incendiu de vegetație a cuprins sudul Spaniei. Incendiul a izbucnit joi după-amiază în localitatea Los Gallardos, din provincia Almería, după ce un stâlp de electricitate a căzut într-o zonă împădurită și a provocat focul.

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A fost „ca și cum ar fi căzut o bombă” peste localitate, au spus martorii. Localnicii au spus că incendiul s-a extins cu o viteză „încredibilă” și abia au avut timp să fugă din calea flăcărilor.

Mărturii din infern

Lucinda Curtois a ajuns în Spania, alături de partenerul ei și cei doi copii adolescenți ai lor, chiar joi. Era prima lor zi de vacanță și se bălăceau în piscină, în localitatea Bédar, aproape de locul unde a izbucnit incendiul. În jurul orei 19:00, vecinii i-au avertizat că autoritățile au emis un ordin de evacuare. Nu se așteptau ca flăcările să ajungă la ei atât de rapid.

„În doar 15 minute s-a trecut de la o ușoară pâclă la fum negru și apoi la flăcări. A fost cu adevărat înspăimântător și incredibil de rapid”, a declarat Curtois pentru BBC.

Cei patru au reușit să își ia câteva haine de schimb, s-au urcat în mașină și au pornit spre drumul principal din apropierea proprietății.

„Am luat o curbă și, dintr-odată, incendiul era chiar acolo. Erau și două autocare pline cu oameni evacuați”, a povestit partenerul Lucinde, Riyaz Cheytan.

Au fost nevoiți să se întoarcă și să găsească o altă rută. Curtois a spus că, în timp ce se îndepărtau, a privit în spate și „era aproape ca un nor uriaș de fum în formă de ciupercă, de parcă ar fi explodat o bombă”.

Familia a reușit să ajungă la un hotel aflat la aproximativ o jumătate de oră distanță, împreună cu alți oameni din zonă. Prietenii lor de familie, care se aflau în vacanță cu ei, nu au fost la fel de norocoși. Sunt dați dispăruți, după ce au plecat pe jos din calea flăcărilor.

Un alt britanic, Peter Chapman, se afla împreună cu soția lui, Shelagh, în casa lor de vacanță din Mojácar, la mică distanță de Los Gallardos. Când a văzut pentru prima dată că cerul începe să se întunece, Chapman a crezut că se apropie o furtună. Nu o cunoaște pe Lucinda Curtois și totuși a făcut o comparație similară cu a ei, atunci când a descris incendiul.

„Apoi am simțit mirosul de fum în aer. Se vedea o lumină portocalie pe cer, în depărtare. Singura comparație pe care o pot face este cu poveștile mamei mele despre bombardamentele Londrei din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost ireal”, a declarat el pentru BBC.

Cei doi au rămas peste noapte în locuință, dar vineri dimineață s-au trezit cu cenușă și fum în aer. Chapman a spus că oamenii încearcă să afle informații despre persoane posibil dispărute cu ajutorul grupurilor de Facebook. „Este pur și simplu îngrozitor”, a adăugat el.

Peter Rowlinson, care locuiește în Los Gallardos, a lăudat intervenția autorităților, dar a spus că experiența a fost „foarte înspăimântătoare”.

„Am plecat aseară. Fumul era îngrozitor. A trebuit să ieșim. Casa încă este în picioare, dar peste tot este cenușă”, a declarat el pentru BBC.

Rowlinson a spus că „sute” de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele și a adăugat că mulți localnici și-au oferit camerele libere, iar barurile și restaurantele și-au deschis porțile pentru cei evacuați. „Există un adevărat spirit de comunitate în întreaga zonă”, a spus el.

Andrew Mills, stabilit în Spania de cinci ani, a afirmat că deși incendiile de vegetație sunt obișnuite în timpul verii, acest incendiu a fost diferit.

„În doar două ore, întregul lanț muntos era cuprins de flăcări. Pur și simplu nu au avut nicio șansă să-l oprească”, a spus el.

Jose Antonio Flores, locuitor din Los Gallardos, a privit cum flăcările i-au mistuit terenul pe care îl îngrijise timp de zeci de ani.

„Îți sfâșie sufletul”, a declarat el pentru Reuters.

Arătând spre fiul său, a adăugat: „L-am crescut acolo, unde este acum incendiul. Aveam 600 de portocali.”

Pe parcursul zilei de vineri, sute de pompieri, militari și membri ai forțelor de ordine, sprijiniți de 30 de aeronave, au încercat să stingă flăcările.

„Este pentru prima dată când ne confruntăm cu un incendiu atât de devastator”, a declarat primarul din Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, pentru postul spaniol de radio Cadena SER. Și el a spus că „pare că a căzut o bombă” peste întreaga zonă. „Când mă gândesc cum arăta totul înainte să înceapă incendiul și văd cum este acum, îți taie respirația”, a mai spus el.