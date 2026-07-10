Nicușor Dan oferă ajutorul României Spaniei și altor țări lovite de incendii și fenomene extreme

Cel puțin 11 persoane au murit într-un incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Los Gallardos, din provincia Almeria. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a oferit Spaniei și altor țări europene afectate de fenomene extreme ajutorul României pentru a gestiona efectele schimbării climatice. Șeful statului a scris vineri, pe rețeaua socială X, că România este solidară cu Spania, unde cel puțin 11 oameni au murit într-un incendiu de vegetație, dar și cu alte state europene care au fost afectate de incendii devastatoare.

Șeful statului a scris pe X că a fost „profund întristat” să afle despre incendiile de vegetație devastatoare din provincia Almería din Spania.

„Am fost profund întristat să aflu despre incendiile de vegetație devastatoare care au cuprins provincia Almería din Spania, provocând numeroase pierderi de vieți omenești și îndoiliind multe comunități.

Gândurile mele se îndreaptă către familiile care și-au pierdut persoanele dragi și către pompierii și echipele de intervenții care lucrează neobosit pentru a stinge flăcările. România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol în aceste zile dureroase”, a scris Nicușor Dan.

Președintele României a adăugat că țara noastră este solidară și cu oamenii din sudul Franței, din Portugalia și din Grecia, unde au fost, de asemenea, incendii de vegetație și a oferit ajutorul României.

„Solidaritatea României se extinde și către oamenii din sudul Franței, Portugalia și Grecia, care au trecut de asemenea prin incendii de vegetație devastatoare și evacuări în masă în ultimele zile.

În aceste vremuri dificile, România își reafirmă disponibilitatea de a oferi asistență partenerilor europeni în gestionarea provocărilor în creștere generate de schimbările climatice, căldură extremă și incendii de vegetație”, a precizat Nicușor Dan.

I was deeply saddened to learn of the devastating wildfires that have swept through Almería province in Spain, claiming numerous lives and leaving many communities in mourning. My thoughts are with the families who have lost loved ones, and with the firefighters and emergency… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 10, 2026

Cel puțin 11 persoane au murit într-un incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Los Gallardos, din provincia Almeria, în sud-estul Spaniei, potrivit guvernului regional al Andaluziei. Totodată, 19 persoane sunt date dispărute, iar șase au fost rănite.

În sud-vestul Franței, 10.000 de oameni au fost evacuați din cauza unui incendiu de vegetație care a distrus peste 4.600 de hectare de pădure.

Poluarea produsă de combustibilii fosili și distrugerea naturii au făcut ca Europa să se încălzească de aproximativ două ori mai repede decât media globală. În februarie, consilierii științifici ai Uniunii Europene au avertizat că măsurile de adaptare la o planetă mai fierbinte sunt insuficiente, lente și vin adesea prea târziu.

Ei au recomandat ca Europa să se pregătească pentru o încălzire globală de 3 grade Celsius, chiar dacă obiectivul Acordului de la Paris rămâne limitarea încălzirii la 1,5 grade Celsius.