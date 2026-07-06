Incendii scăpate de sub control în Franța, la granița cu Spania. 10.000 de oameni au fost evacuați, au ars mii de hectare de pădure

Zece mii de persoane din sud-vestul Franței au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetație care continuă să ardă și care a distrus deja 4.600 de hectare de pădure, au anunțat luni autoritățile, scrie France24.
Incendiul, care arde necontrolat în sud-vestul Franței, a dus la evacuarea forțată a 10.000 de oameni din 24 de orașe mici și sate aflate lângă granița cu Spania. Oficialii au avertizat că vântul puternic de luni va alimenta și mai mult flăcările.
Focul a mistuit aproximativ 4.600 de hectare la poalele Pirineilor francezi, a transmis prefectul local Pierre Regnault de la Mothe într-o postare pe X.„În această dimineață, condițiile se deteriorează din nou”, a avertizat ministrul de Interne Laurent Nunez, la postul francez TF1. „Astăzi, lupta reîncepe.”
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Valurile de căldură de la începutul verii, în Franța și în vestul Europei, în lunile mai și iunie, au uscat suprafețe mari de teren, făcându-le deosebit de vulnerabile la incendii de vegetație în acest an.
Incendiul de la Trevillach arde în apropierea traseului celei de-a treia etape a Turului Franței. Autoritățile locale au închis această porțiune pentru public, pentru a permite serviciilor de urgență să ajungă mai ușor în zonă. Deși cursa va continua, coloana de vehicule ale echipelor care însoțește plutonul va fi redusă la minimum.
De partea spaniolă a graniței, incendiul a devastat 2.200 de hectare, dintre care 97% în aria naturală protejată Les Gavarres. Autoritățile catalane au anunțat însă sâmbătă seara că focul era stabilizat și că ar urma să fie stins complet în cursul săptămânii.
Poliția a arestat un angajat al unei companii contractate de guvernul regional al Cataloniei, suspectat că ar fi declanșat incendiul după ce a folosit un polizor unghiular pe marginea unui drum.
Mai la sud de Catalonia, în provincia estică Castellon, 500 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu de vegetație a ajuns în Parcul Natural Sierra de Espadan, unde se află o importantă pădure de stejari.