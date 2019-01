O tânără e 21 de ani, care participa la un concert, a trecut prin momente de-a dreptul cumplite. Fetei i s-a făcut rău și a fost transportată de iubitul ei în cortul pe care și-l instalaseră în apropiere. După câteva minute, tânărul urma să filmeze scene de groază.

Loren Froggatt a început să vomite, apoi și-a dat ochii peste cap și și-a pierdut cunoștința. Totul a început după ce un băbat s-a apropiat de ea și a rugat-o să-i împrumute o brichetă. Acela a fost momentul în care și-a lăsat nesupravegheat paharul de bere pe care îl avea în mână. Fata crede că respectiva persoană i-ar fi pus droguri în băutură.

„Tot ce țin minte este că am amețit brusc. Adam mi-a povestit că mi-am dat ochii peste cap, că am vomitat și că am început să tremur”, povestește tânăra.

Din fericire, iubitul ei - asistent medical de meserie - i-a acordat primul ajutor, iar fata se află acum în afara oricărui pericol.

