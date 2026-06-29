Erdogan cere „integrarea” Turciei în structurile de apărare europene. „Ca să depășim provocările trebuie să împărțim povara corect”

<1 minut de citit Publicat la 16:13 29 Iun 2026 Modificat la 16:13 29 Iun 2026

Președintele Turciei, Recep Tayyp Erdogan. Foto: Getty Images

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut, luni, „integrarea” Turciei în structurile de apărare europene și ridicarea restricțiilor asupra industriei sale, înaintea summitului NATO din 7-8 iulie de la Ankara, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Șeful statului turc a făcut referire în special la programul SAFE al Uniunii Europene, din care Turcia a fost exclusă, și care permite Comisiei Europene să strângă și să distribuie fonduri pentru a sprijini capacitățile industriale și tehnologice de apărare ale statelor membre.

Președintele turc a cerut, totodată, ridicarea restricțiilor privind vânzarea de produse din industria de apărare între țările aliate, inclusiv Turcia.

„Dacă vrem să depășim provocările cu care ne confruntăm, trebuie să împărțim povara în mod corect și echitabil între aliații noștri, eliminând în același timp barierele în calea comerțului din industria de apărare”, a spus Erdogan într-un discurs la deschiderea summitului parlamentar NATO de la Istanbul.

De asemenea, el a subliniat participarea Ankarei la „inițiativele de apărare și securitate de pe continent” și „includerea Turciei în aceste inițiative”.

Turcia are a doua cea mai mare armată din NATO, iar industria sa de apărare, aflată în creștere rapidă, ocupă locul 11 la nivel global.