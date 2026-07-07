Eugen Osmochescu a fost numit premier interimar al Republicii Moldova după demisia lui Alexandru Munteanu

Eugen Osmochescu a declarat că a acceptat „această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate”. FOTO: Alexandru Munteanu / Facebook

Eugeniu Osmochescu a fost desemnat de Maia Sandu în funcția de premier interimar al Republicii Moldova. El a ocupat anterior funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și va intra în funcție de la data de 8 iulie 2026, până la formarea unui nou Guvern la Chișinău.

„Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”, a comentat decizia Alexandru Munteanu.

Eugen Osmochescu a declarat că a acceptat „această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate”.

„Le mulțumesc doamnei președinte pentru încrederea acordată și colegilor din Guvern pentru sprijin. În această perioadă, prioritatea mea va fi asigurarea continuității activității Guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală, vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate”, a scris Osmochescu pe Facebook.

Amintim că, pe data de 3 iulie, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a dat demisia din fruntea Guvernului. El a scris, într-o postare pe Facebook, că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” pe care le are. Demisia vine la scurt timp după scandalul MoldATSA, care a provocat un val de demisii în instituțiile statului. Munteanu a fost în funcție pentru opt luni.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă după anunțul demisiei. Ea a subliniat că „speculațiile potrivit cărora «a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat» sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă Guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece”.