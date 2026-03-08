Experţii ucraineni în combaterea dronelor ajung săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu, anunţă Zelenski

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. sursa foto: Getty

Experți ucraineni specializați în combaterea dronelor urmează să ajungă săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu, a anunțat, duminică, președintele Volodimir Zelenski, relatează Agerpres.

Kievul speră ca, oferind expertiza acumulată în lupta împotriva dronelor iraniene Shahed – utilizate atât de Rusia în războiul din Ucraina, cât și de Iran în actualele confruntări din regiune – să obțină în schimb mai multe rachete interceptoare Patriot din partea Statelor Unite sau a țărilor din Golf. Potrivit AFP, disponibilitatea acestor rachete s-a redus semnificativ după ce au fost folosite intens pentru a intercepta rachete balistice și drone iraniene.

„Cred că săptămâna viitoare, când experţii (ucraineni în combaterea dronelor – n.r.) vor fi acolo, vor evalua situaţia şi vor ajuta”, a declarat Zelenski, fără a oferi alte detalii, în cadrul unei conferințe de presă la Kiev, susținută alături de premierul olandez Rob Jetten.

Președintele ucrainean afirmase anterior că, doar în primele trei zile ale conflictului din Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete interceptoare Patriot – mai multe decât a primit Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia.

Zelenski a mai spus că Statele Unite au cerut Ucrainei să sprijine statele din Golf cu experiența sa în combaterea dronelor. Această informație nu a fost confirmată însă nici de Washington, nici de țările din regiune.

Dronele iraniene Shahed, folosite în prezent de Iran ca răspuns la bombardamentele americano-israeliene și utilizate anterior de Rusia în războiul din Ucraina, costă doar câteva zeci de mii de dolari fiecare. În schimb, o rachetă interceptoare Patriot PAC-3 poate ajunge la câteva milioane de dolari.

În aceste condiții, folosirea rachetelor Patriot pentru a doborî drone este considerată ineficientă din punct de vedere economic și problematică din perspectiva gestionării munițiilor, care sunt limitate atât ca stocuri, cât și ca ritm de producție.

Situația este cu atât mai complicată cu cât Iranul folosește și rachete balistice, pe care le are în număr mare, iar SUA și Israelul încearcă să le neutralizeze prin atacuri asupra lansatoarelor și depozitelor de armament.

De-a lungul războiului cu Rusia, Ucraina a dezvoltat interceptoare anti-dronă mult mai ieftine, special concepute pentru a distruge dronele Shahed și versiunile rusești Geran ale acestora.

În același timp, armata ucraineană a acumulat o experiență importantă în utilizarea acestor sisteme, experiență pe care Kievul încearcă acum să o împărtășească statelor din Golf, sperând să primească în schimb mai multe sisteme Patriot, tot mai rare pe fondul folosirii intense în actualul conflict din Orientul Mijlociu.

„Ne-am dori ca aceasta să fie o oportunitate reciproc avantajoasă”, a insistat Zelenski.

Liderul ucrainean și-a exprimat totodată îngrijorarea că escaladarea războiului din Orientul Mijlociu ar putea reduce atenția acordată Ucrainei de către aliații săi occidentali.

„Mai puţină atenţie înseamnă mai puţin sprijin. Mai puţin sprijin înseamnă mai puţină apărare antiaeriană şi ştiţi ce înseamnă asta pentru noi”, a avertizat Zelenski, referindu-se la atacurile aeriene rusești care vizează frecvent infrastructura energetică a Ucrainei.