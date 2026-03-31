Explozie uriașă la o uzină petrochimică importantă din Rusia: Sunt zeci de victime

1 minut de citit Publicat la 18:14 31 Mar 2026 Modificat la 18:30 31 Mar 2026

Explozie uriașă la o uzină petrochimică importantă din Rusia. Foto: X/NEXTA

O explozie puternică, urmată de un incendiu, a avut loc marți la o fabrică petrochimică din Republica Tatarstan, Rusia. În urma incidentului, cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite, scrie Moscow Times.

Deflagrația s-a produs la complexul Nizhnekamskneftekhim, cel mai mare producător de cauciuc sintetic și materiale plastice din Rusia. Fabrica este situată în orașul industrial Nijnekamsk, aflat la aproximativ 170 de kilometri est de Kazan.

❗️A large-scale explosion occurred at the ??Russian Taneko oil refinery in Nizhnekamsk (Tatarstan). The enterprise is located 1,130 km from the front line. pic.twitter.com/iyWVmIBx99 — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) March 31, 2026

Reprezentanții grupului Sibur, proprietarul combinatului, au precizat că tragedia a fost provocată, cel mai probabil, de o „defecțiune a echipamentelor”. Compania a mai anunțat că personalul rănit primește îngrijiri medicale de urgență și că întreaga unitate a fost evacuată imediat după incident.

Procuratura din Tatarstan a demarat deja o anchetă preliminară. Autoritățile au avertizat că vor fi formulate acuzații penale dacă investigația va scoate la iveală nerespectarea normelor de siguranță în muncă.

Imaginile care circulă pe rețelele sociale surprind coloane uriașe de fum negru ridicându-se deasupra orașului Nijnekamsk. De altfel, primarul Radmir Beliaev a declarat că unda de șoc a fost atât de puternică încât a spart geamurile caselor din vecinătatea combinatului.

The explosion in Nizhnekamsk, Tatarstan, currently Russia, was powerful enough to partially rip off the front of the surrounding buildings. pic.twitter.com/HmmLgTHzXQ — (((Tendar))) (@Tendar) March 31, 2026

Presa rusă a relatat că locuitorii din zonă s-au plâns de un miros chimic persistent în aer după explozie. Totuși, cei de la Sibur susțin că, în urma monitorizării calității aerului, nu a fost detectată nicio amenințare pentru mediu sau pentru siguranța publică.