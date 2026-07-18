Financial Times: Zelenski ia în calcul și demiterea comandantului-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski

Volodimir Zelenski ia în considerare demiterea comandantului suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski / sursă foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ia în considerare posibilitatea de a-l demite pe comandantul-șef al Forțelor Armate, Oleksandr Sîrski, cunoscut sub numele de „Măcelarul”, după protestele declanșate de demiterea ministrului Apărării, Mihail Fedorov, potrivit Financial Times.

Potrivit sursei, Zelenski urmează să se întâlnească în acest weekend cu reprezentanți ai armatei pentru a discuta despre situația de pe front și pentru a găsi posibili înlocuitori ai lui Sîrski.

Publicația scrie că intenția lui Zelenski vine după protestele declanșate de demiterea ministrului Apărării, Mihail Fedorov, în vârstă de 35 de ani, care ocupase funcția timp de doar șase luni. Fedorov a afirmat că plecarea sa a fost cerută chiar de Sîrski, care i-ar fi adresat președintelui un „ultimatum”.

Zelenski a recunoscut anterior că relațiile dintre ministrul Apărării și comandantul armatei s-au deteriorat complet și că cei doi nu mai comunicau direct, iar el nu a reușit să refacă unitatea din conducerea militară.

După demitere, Fedorov l-a acuzat public pe Sîrski că a blocat reformele din Ministerul Apărării și a susținut că Ucraina are nevoie de o schimbare la vârful armatei, inclusiv la nivelul Statului Major General, pentru a se adapta noului tip de război.

„Ucrainenii nu au nevoie de un om cu baston de sus, care să-i împingă în linia întâi timp de 10-15 zile sub drone... Au nevoie de respect. Au nevoie de contracte normale, termeni de serviciu, posibilitatea de transfer și lideri normali”, a spus Fedorov.

Joi și vineri, veterani militari și soldați în serviciu activ au protestat față de concedierea lui Fedorov și în sprijinul demiterii lui Sirski, într-un semn rar de disidență publică din rândurile armatei.

Ulterior, protestele au luat amploare vineri seara.

De asemenea, un înalt oficial al administrației a precizat că președintele ucrainean ar fi dispus să-l demită pe Sîrski din funcție dacă ar găsi un comandant care să asigure o predare fără probleme a puterii, menținând în același timp o apărare solidă de-a lungul liniei frontului de 1.200 km.

Oleksandr Sîrski se află la conducerea armatei din februarie 2024, când l-a înlocuit pe Valeri Zalujnîi.

De asemenea, acesta este cunoscut și sub porecla de „Măcelarul”, primită din cauza disponibilității sale de a accepta pierderi mari pentru atingerea obiectivelor militare.