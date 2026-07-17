Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia Images

Bloggerii militari ruși s-au arătat încântați de demisia, de către Volodimir Zelenski, a ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, pe care au numit-o „benefică pentru Rusia”, informează The Moscow Times.

„În general, este foarte bine că Zelenski l-a înlăturat (pe Fedorvo) de la conducerea armatei. Era un dușman dureros de inteligent și eficient. Acum ar trebui să ne fie mai ușor", a scris bloggerul rus Alexei Jivov, citat de presa rusă.

Astfel, plecarea lui Fedorov, în vârstă de 35 de ani, de la șefia ministerului ucrainean al Apărării va slăbi forțele militare ale Ucrainei, conform bloggerilor și propagandiștilor ruși, forțele armate ale Ucrainei. Fedorov, în vârstă de 35 de ani

„Faptul că Zelenski a înlăturat o persoană atât de prolifică și periculoasă – pentru Rusia – dintr-o poziție de conducere este foarte bun, mai ales având în vedere că demisia sa va implica și o epurare a oamenilor lui Fedorov din structurile Ministerului Apărării ucrainean" a spus un alt blogger rus.

Propagandiștii ruși arată că Fedorov a a fost direct responsabil de creșterea utilizării dronelor de atac ale Ucrainei și de deconectarea terminalelor Starlink folosite de armata rusă, măsură care a provocat „probleme semnificative” Moscovei.

Președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării al Ucrainei, ca parte a celei mai recente reforme guvernamentale a administrației sale.

Fedorov a enumerat peste 20 de realizări majore ale mandatului său, inclusiv închiderea sistemelor Starlink pentru forțele rusești, campania împotriva logisticii rusești în Crimeea ocupată și o inițiativă de reformă militară „nepopulară, dar extrem de importantă”.

Ministrul care pleacă din funcție a enumerat, de asemenea, trei obiective pe care nu a putut să le atingă: transformarea completă a ministerului apărării al Ucrainei „în conformitate cu NATO și bunul simț”.

Ministrul demisionar a ţinut joi o conferinţă de presă la care a explicat divergenţele sale cu comandantul-şef al armatei, pe care l-a acuzat că încearcă să „divizeze ţara”.

Printre reproşurile lui Fedorov la adresa generalului Sîrski el a menţionat stilul autoritar şi specific militarilor de formaţie sovietică refractari la schimbare, respingerea unor reforme, precum cea a sistemului de mobilizare dominat în prezent de practici de mobilizare forţată, sau incapacitatea de a se adapta rolului esenţial pe care dronele au ajuns să-l joace în războiul cu Rusia.

Fedorov a subliniat că el şi generalul Sîrski au concepţii incompatibile şi că i-a cerut lui Zelenski să-l demită pe comandantul-şef al armatei, solicitare pe care preşedintele a respins-o.