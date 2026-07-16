Cu cine l-a înlocuit Zelenski pe Mihailo Fedorov la șefia Ministerului Apărării din Ucraina. „Va continua reforma în apărare”

Evgheni Khmara a condus până în prezent principalul serviciu secret ucrainean, SBU. Foto: X/Volodimir Zelensky

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit joi ministru ca interimar al Apărării de la Kiev pe actualul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Evgheni Khmara, informează The Kyiv Independent.

„L-am însărcinat pe Evgheni Khmara să-şi asume funcţia de ministru interimar, să continue reforma în sectorul apărării”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X. „Odată ce procedurile legale vor fi finalizate, le voi cere parlamentarilor să sprijine numirea lui Evgheni Khmara în funcția de ministru al Apărării”, a spus Zelenski.

I just spoke with Yevhenii Khmara about our long-range operations against Russia and the provision of necessary means to security units and Ukraine’s Defense Forces. It is critical that there is a strategic vision for Ukraine’s ongoing active efforts to defend our independence… pic.twitter.com/XPx5W2M88C — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 16, 2026

Parlamentul de la Kiev a aprobat deja noul executiv, condus de premierul Serhii Koreţkii, cu excepţia miniştrilor apărării şi de externe, care sunt desemnaţi direct de Zelenski.

Conform presei ucrainene, Khmara a condus până în prezent Centrul de Operațiuni Speciale Alfa al SBU, care a jucat un rol major în campania de atacuri cu drone asupra Rusiei din ultimele luni.

De asemenea, Khmara a condus operațiunile care au dus la eliberarea Insulei Șerpilor, în conflictul cu Rusia.

Anterior, Zelenski a cerut menţinerea „unităţii” în cadrul comandamentului militar, în timp ce se confruntă cu critici şi chiar cu proteste de stradă după demiterea popularului ministru al apărării Mihailo Fedorov, care se afla în conflict cu comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Sincer, un preşedinte în timp de război nu ar trebui să fie nevoit să aleagă într-o asemenea situaţie”, a declarat Zelenski, referindu-se la conflictul dintre Fedorov şi Sîrski. „Doresc foarte mult unitate. Cele două părţi nu au reuşit să o găsească”, a adăugat Zelenski, justificând astfel înlăturarea din funcţie a ministrului apărării.

Ministrul demisionar a ţinut joi o conferinţă de presă la care a explicat divergenţele sale cu comandantul-şef al armatei, pe care l-a acuzat că încearcă să „divizeze ţara”.

Printre reproşurile lui Fedorov la adresa generalului Sîrski el a menţionat stilul autoritar şi specific militarilor de formaţie sovietică refractari la schimbare, respingerea unor reforme, precum cea a sistemului de mobilizare dominat în prezent de practici de mobilizare forţată, sau incapacitatea de a se adapta rolului esenţial pe care dronele au ajuns să-l joace în războiul cu Rusia.

Fedorov a subliniat că el şi generalul Sîrski au concepţii incompatibile şi că i-a cerut lui Zelenski să-l demită pe comandantul-şef al armatei, solicitare pe care preşedintele a respins-o.

Fostul ministru a mai spus la conferinţa de presă - în timpul căreia a primit sprijinul mai multor deputaţi critici faţă de Zelenski - că preşedintele i-a oferit funcţia de consilier al său ca alternativă la cea de ministru al apărării, dar a refuzat propunerea. De partea sa, generalul Sîrski şi-a apărat activitatea, într-un mesaj pe Telegram. "Trebuie să ne concentrăm asupra războiului şi asupra unei strategii eficiente care să dea rezultate tangibile", a subliniat comandantul-şef al armatei ucrainene.