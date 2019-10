Fostul disident sovietic Vladimir Bukovski a murit la 76 de ani

foto: captură CATO Institute

Fostul disident sovietic Vladimir Bukovski, care a denunţat în anii '70 detenţia psihiatrică la care erau supuşi prizonieri politici din Uniunea Sovietică, a decedat duminică seara la un spital din Cambridge (Anglia), la vârsta de 76 de ani, a anunţat Bukovsky Center, informează luni AFP.



"Vladimir Konstantinovici Bukovski, prezentat cândva ca 'un erou de proporţii aproape legendare în mişcarea disidentă' de cotidianul The New York Times, a murit în urma unui stop cardiac la Spitalul Addenbrooke din Cambridge, Anglia, la orele 21:46 GMT. El avea 76 de ani", a anunţat Bukovsky Center într-un comunicat publicat pe site-ul său.



Centrul care gestionează memoria fostului disident sovietic şi care are sediul în SUA precizează că Vladimir Bukovski avea probleme grave de sănătate de mai mulţi ani.





Cel mai celebru prizonier politic sovietic din epoca sa, Vladimir Bukovski a fost printre primii care a denunţat detenţia psihiatrică în Uniunea Sovietică pentru disidenţi.



Eliberat în 1976, după 12 ani de detenţie în lagăre şi spitale psihiatrice, el a fost ulterior oferit la schimb contra liderului Partidului Comunist chilian Luis Corvalan, încarcerat de dictatorul Augusto Pinochet, apoi trimis în Marea Britanie unde a locuit de atunci.



După destrămarea Uniunii Sovietice, Vladimir Bukovski a colaborat o vreme cu autorităţile ruse înainte de a se distanţa de ele, apoi a intrat în opoziţie deschisă faţă de Kremlin. În 2008, el nu a putut candida în alegerile prezidenţiale din Rusia din cauza dublei sale cetăţenii, rusă şi britanică.