Fostul sediu al Pfizer din New York, un zgârie-nori de 33 de etaje, este în pericol de prăbușire. Zona a fost evacuată

Fostul sediu al Pfizer din New York, un zgârie-nori de 33 de etaje, este în pericol de prăbușire. Unele coloane de structură au cedat, a declarat Zohran Mamdani. Sursa foto: Profimedia

O clădire cu 33 de etaje din Manhattan, New York, care a fost sediul companiei Pfizer, dar care acum e transformată într-un imobil de apartamente, se află în pericol de prăbuşire. Autorităţile de acolo au transmis că este vorba despre o „situație extrem de gravă”, notează CNN. Unele coloane de structură au cedat, iar clădirea rămâne instabilă, a declarat primarul orașului New York, Zohran Mamdani.

El a descris situația drept „extrem de gravă” și a precizat că echipele de intervenție au observat mișcări suplimentare de la sosirea la fața locului.

Un oficial al Departamentului de Pompieri din New York a menționat că există îngrijorări privind posibilitatea unei „prăbușiri localizate”, dar a adăugat că imobilul este construit astfel încât o prăbușire totală să nu fie posibilă.

Sursa foto: Profimedia

Nu au fost raportate victime, iar toți muncitorii sunt în siguranță și numărați, a anunțat FDNY. Clădirile din apropiere au fost evacuate, au precizat autoritățile. Clădirea, situată pe East 42nd Street, este fostul sediu al companiei Pfizer și este în prezent transformată în apartamente.

Primele sesizări primite cu privire la „cărămizi care cădeau de pe clădire” la șantierul activ de pe East 42nd Street, în Manhattan, nu s-au confirmat, a declarat Ahmed Tigani, comisarul Departamentului pentru Clădiri din New York.

Tigani a descris situația drept un „exemplu al modului în care informațiile se schimbă pe parcurs”.

„Sesizarea inițială anunţa cărămizi care cădeau de pe clădire. La fața locului, însă, nu am găsit dovezi în acest sens”, a precizat el.

Clădirea, afectată de lucrările de renovare

În condițiile în care două dintre coloanele sale au cedat, celelalte grinzi și elemente de contravântuire din întreaga clădire din Midtown Manhattan preiau acum o parte mai mare din sarcină, a declarat Matthew Roblez, inginer structurist.

„Pericolul nu există doar la exterior, unde deformarea este vizibilă, ci și la interior, unde există coloane care preiau o sarcină suplimentară pentru a compensa acea coloană afectată”, a spus el într-un interviu pentru emisiunea CNN News Central.

A building in midtown Manhattan was evacuated after fire officials said two columns buckled and floors were sagging between the 21st and 26th floors. Several buildings nearby have also been evacuated over concerns of a potential collapse. CBS News' @lilialuciano has more. pic.twitter.com/mHMTiMjN8A — CBS News (@CBSNews) July 7, 2026

Atunci când o clădire este supusă unor lucrări de renovare, distribuția greutății sale se modifică, potrivit lui Roblez. Acest lucru înseamnă că, în timpul unor astfel de lucrări, „clădirile sunt supuse unor sarcini mai mari decât vor suporta vreodată în mod obișnuit”, a explicat el.

Autoritățile anunţaseră că imobilul continuă să se miște și este instabil, ceea ce înseamnă că personalul nu poate încă să intre pentru a consolida secțiunile compromise. John Esposito, șeful Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), a declarat că, întrucât clădirea are o structură din oțel, există riscul unei „prăbușiri localizate”.

O prăbușire localizată este definită ca o prăbușire limitată la o anumită zonă a clădirii, a declarat un purtător de cuvânt al FDNY pentru CNN. Este opusul unei „prăbușiri totale a structurii”, a precizat acesta.

Totuși, o prăbușire localizată este considerată o situație gravă, deoarece ar însemna că inspectorii ar avea nevoie de mai mult timp pentru a evalua siguranța amplasamentului și pentru a stabili cum să consolideze zona respectivă și întreaga clădire, a adăugat purtătorul de cuvânt.

În eventualitatea unei prăbușiri parțiale, procesul de consolidare a clădirii, care nici măcar nu a început încă, ar fi întârziat, potrivit FDNY.

Amplasamentul clădirii este format din două părți: o secțiune mai înaltă, cu 37 de etaje, și o secțiune cu 22 de etaje, a declarat Ahmed Tigani, comisarul Departamentului pentru Clădiri din New York. Secțiunea mai scundă se află în construcție. „Se adăugau 11 etaje peste cele 22 existente”, a precizat Tigani.