Francezii nevaccinați, protest în fața magazinelor care nu permit intrarea celor fără certificat verde. „Ne este foame, lasă-ne să intrăm”

Aproximativ patruzeci de persoane s-au adunat miercuri dimineață în fața centrului comercial Leclerc Tempo din Pau pentru a protesta împotriva obligativității prezentării permisului de sănătate în centrele comerciale de peste 20.000 m2.

„Vreau să intru să-mi fac cumpărăturile de bază, cu permisul sanitar sau nu”, striga Franck, prezent în mulțimea furioasă.

„Doar aplicăm legea”, a răspuns unul dintre ofițerii de securitate. „Este discriminare! ”, a replicat un alt protestatar.

În ciuda faptului că tensiunile erau atât de aprinse în fața centrului comercial spațios care nu le putea permite nevaccinaților să intre pentru cumpărături, un alt supermarket, care le permitea acestora intrarea, se afla la doar 250 de metri distanță.

În timp ce oamenii scandau: „Ne este foame, lasă-ne să intrăm”, agenții de securitate îi anunțau în zadar faptul că „la 250 de metri, aveți un supermarket mai mic, care nu necesită permisul sanitar”.

Insistențele grupului de nevaccinați continuă: „Deci, cum ne facem cumpărăturile de bază?” persistă Franck.

„Ți-am spus că mai există un supermarket. Poți merge pe jos, nu ești invalid ”, se enervează, într-un final, angajatul centrului comercial.

„Discriminare, discriminare! ”, reacționează imediat manifestanții. „Nu mai deranja oamenii și nu mă mai filma”, protestează la rândul lui agentul, împingând telefonul.

Pentru a opri scandalul, își fac apariția și oamenii legii sub înjurăturile mulțimii.

Clipul se termină apoteotic, cu replica „Cum le explic copiilor mei că nu putem merge în mall-ul în care ne facem cumpărăturile de obicei, doar pentru că nu am fost vaccinați?”, spusă de Caroline, pe un ton indignat, arătând spre băiețelul ei.

Alte mitinguri au avut loc miercuri în fața supermarketurilor, în special în Marsilia , Grigny sau Pau, unde a fost nevoie tot de intervenția poliției, confrom publicației Liberation.

FRANCE: ACTIVISTS BLOCK A SUPERMARKET THAT BANNED unvaccinated people have organised themselves to force their way into supermarkets. Or conversely, to block access to all in order to protest against the vaccine passport. pic.twitter.com/sbjniTno1g