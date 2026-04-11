Franța investește 240 de milioane de euro pentru a-și reduce dependența de combustibilii fosili. Pe ce se duc banii

Franța vrea să își accelereze electrificarea, în timp ce războiul din Iran continuă să scoată în evidență pericolele dependenței de combustibilii fosili. sursa foto: Getty

Compania energetică franceză de stat EDF a anunțat o investiție de 240 de milioane de euro pentru a sprijini electrificarea Franței și pentru a reduce dependența țării de petrol și gaze. Banii vor merge către subvenții pentru camioane electrice, stații de încărcare pentru transport de marfă, sprijin pentru noi industrii și granturi pentru 80.000 de gospodării cu venituri mici care vor să își înlocuiască centralele pe gaz cu pompe de căldură, scrie Euronews.

Prețurile petrolului și gazelor în Europa ar putea rămâne ridicate o perioadă, în pofida scăderilor înregistrate pe piață după anunțul unui armistițiu de două săptămâni.

Săptămânile de atacuri asupra instalațiilor din Golf vor avea, potrivit estimărilor, un impact pe mai mulți ani asupra aprovizionării cu gaze, în timp ce strâmtoarea Ormuz – pe unde tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol – este practic închisă de la începutul războiului.

Creșterea explozivă a prețurilor i-a împins pe europeni de pe tot continentul către energia curată produsă local, cu o creștere a adopției mașinilor electrice, a pompelor de căldură și a panourilor solare montate pe acoperișuri în mai multe țări. Marea Britanie a devenit cea mai recentă țară europeană care a aprobat sistemele solare de tip plug-in, menite să ajute gospodăriile să își reducă facturile la energie.

Pe 1 aprilie, guvernul francez a anunțat că va accelera electrificarea economiei și va elimina treptat dependența de importurile de combustibili fosili.

„Problema nu mai ține doar de climă, ea privește acum interesul național”, a declarat la momentul respectiv premierul Sebastien Lecornu.

Guvernul își propune deja să reducă dependența Franței de combustibilii fosili de la 60% la 40% până în 2030. Acest lucru va fi realizat în principal prin electrificarea transportului și a clădirilor, precum și prin „adoptarea pe scară largă” a mașinilor electrice și a pompelor de căldură.

„Planul de electrificare al guvernului francez poate crea un precedent pozitiv pentru Europa în abordarea structurală a actualei crize energetice”, explică Neil Makaroff, directorul think tank-ului paneuropean Strategic Perspectives. „Franța este într-o poziție unică pentru a conduce electrificarea continentului, dispunând de electricitate cu emisii scăzute de carbon din abundență, de o flotă nucleară consacrată și de un vast potențial de surse regenerabile – în special în domeniul eolianului offshore și al energiei solare”.

La începutul acestui an, Franța a anunțat că își propune ca, până în 2030, 60% din consumul de electricitate să fie acoperit din surse cu emisii scăzute, mizând pe șase noi reactoare nucleare și pe un mix de surse regenerabile.

Mai multe stații de încărcare pentru mașini electrice și subvenții pentru pompe de căldură

Săptămâna aceasta, compania energetică de stat Electricite de France (Grupul EDF) a anunțat o investiție de 240 de milioane de euro pentru a sprijini electrificarea Franței.

Compania a alocat 30 de milioane de euro pentru subvenții de achiziție destinate operatorilor de transport care își convertesc camioanele diesel în vehicule grele electrice, subvenția medie ajungând la 15.000 de euro pe camion.

Alte 50 de milioane de euro vor fi alocate pentru instalarea, în următorii trei ani, a 180 de stații de încărcare pentru camioane electrice de cursă lungă în Franța continentală.

80 de milioane de euro vor fi dedicate sprijinirii proiectelor de instalare în Franța a unor noi industrii consumatoare de electricitate. EDF spune că va oferi și „șantiere la cheie cu racordare la rețea” pentru a reduce timpul de instalare a unei unități industriale. Asta înseamnă că, în loc să aștepte ani de zile aprobările pentru racordarea la rețea, companiile vor putea începe să opereze mult mai repede.

Fondul de sprijin va oferi, de asemenea, un grant forfetar de 1.000 de euro (cumulabil cu schemele existente) pentru 80.000 de gospodării cu venituri mici, în vederea instalării unei pompe de căldură care să înlocuiască centralele pe gaz sau pe combustibil lichid.

„Astăzi, mai mult ca oricând, vrem să accelerăm electrificarea utilizărilor pentru a ajuta țara să își reducă dependența de combustibilii fosili, în special de gaze și petrol”, a declarat Bernard Fontana, directorul general al Grupului EDF.

Fontana adaugă că angajamentul de 240 de milioane de euro este o dovadă că EDF întreprinde „acțiuni concrete” pentru a sprijini suveranitatea energetică și industrială a Franței.

Este planul de electrificare al Franței suficient?

În 2024, aproape jumătate (47,5%) din electricitatea din UE a provenit din surse regenerabile, ceea ce înseamnă o creștere de 2,1% față de anul precedent.

Potrivit datelor Eurostat, Austria a fost lider, generând 90,1% din electricitatea consumată din surse regenerabile. A urmat Suedia (88,1%) și Danemarca (79,7%).

Franța a înregistrat doar 31,3% din electricitate din surse regenerabile în 2024 – sub vecina sa, Spania (59,7%). Țara rămâne fidelă energiei nucleare, din care își acoperă aproximativ 67% din mixul energetic.

Premierul a respins în mod repetat încercările de a încadra dezbaterea în termeni de „nuclear versus regenerabile”, susținând că o astfel de abordare este o „fundătură” – în pofida îngrijorărilor legate de gestionarea deșeurilor, de costurile de instalare și de riscurile catastrofale ale unui sabotaj.

„Adevărata bătălie este să ieșim din carbon și să ne reducem dependența de importuri”, a spus el la începutul acestui an.

Deși energia nucleară nu eliberează gaze cu efect de seră și este, prin urmare, încadrată drept combustibil cu emisii scăzute de carbon, ea nu este considerată regenerabilă. Asta pentru că energia nucleară este produsă din uraniu, care este o resursă finită ce se găsește în scoarța Pământului.