Friedrich Merz: "Campania Israelului în Liban riscă să ducă la eșecul negocierilor de pace". Germania a reluat discuțiile cu Iranul

1 minut de citit Publicat la 22:01 09 Apr 2026 Modificat la 22:01 09 Apr 2026

Bombardament efectuat de Israel la Nabatieh, în Liban, joi, 8 aprilie 2026. Cancelarul german a avertizat că ofensiva israeliană în sudul Libanului riscă să compromită discuțiile de pace SUA - Iran. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat, joi, că țara sa a reluat discuțiile cu Iranul, după declararea armistițiului între Teheran și Washington, de la care se speră că ar putea duce la negocieri de pace, relatează Euronews.

„După o lungă perioadă de tăcere, pentru care am avut motive serioase, acum, ca guvern, reluăm discuțiile cu Teheranul”, a spus Merz.

El a adăugat că acest lucru se va face „în coordonare cu Statele Unite” și cu partenerii europeni ai Germaniei.

The Guardian notează că nu au existat discuții la nivel înalt între Berlin și Teheran din vara anului 2025.

Franța și Spania au semnalat, înaintea Germaniei, un dezgheț diplomatic cu Iranul

Relațiile bilaterale s-au deteriorat la începutul anilor 2020, când Germania, împreună cu Franța și Regatul Unit, au criticat nerespectarea de către Iran a acordului nuclear internațional, din care SUA s-au retras în 2018, în primul mandat al lui Donald Trump.

Cele trei țări au declanșat ulterior mecanismul de restabilire a sancțiunilor, cu efectul reluării unor măsuri suspendate anterior.

Berlinul a criticat, de asemenea, reprimarea dură de către autoritățile iraniene a revoltelor populare din 2022.

Protestele au izbucnit după moartea în custodia poliției a unei tinere de 22 de ani, Mahsa Amini, arestată pentru că nu a purtat hijab-ul în mod corespunzător.

În 2024, Germania a anunțat că își închide toate cele trei consulate de pe teritoriul republicii islamice, ca răspuns la execuția cetățeanului germano-iranian Jamshid Sharmahd, acuzat de complot și plănuirea unor atacuri teroriste.

În ultimele săptămâni, guvernul francez a avut contacte oficiale cu autoritățile iraniene.

Spania a anunțat joi că își va redeschide ambasada din Teheran.

Cancelarul german avertizează că armistițiul este pus în pericol de campania Israelului în Liban

Cancelarul german a mai spus, joi, că ofensiva militară israeliană în Liban riscă să pună în pericol discuțiile de pace așteptate între Statele Unite și Iran.

„Privim situația din sudul Libanului cu o îngrijorare deosebită. Duritatea cu care Israelul poartă un război acolo ar putea duce la eșecul întregului proces de pace, iar acest lucru nu trebuie permis”, a afirmat Merz.

După ce președintele SUA, Donald Trump, anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul pentru a permite discuții de pace, s-au intensificat apelurile pentru extinderea încetării focului și în Liban, unde Israelul atacă pozițiile grupării Hezbollah.

Raidurile aeriene și intervenția terestră israeliană în sudul Libanului s-au soldat cu peste 1.500 de morți, potrivit autorităților de la Beirut.