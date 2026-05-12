FT: Grupul secret Gaesa, compania militară care conduce un „stat paralel” în Cuba și controlează 40% din PIB-ul țării

Publicat la 23:45 12 Mai 2026 Modificat la 23:47 12 Mai 2026

Sediul Holdingului Gaesa, sancționat joi de SUA. Foto: Profimedia Images

Dacă stați la un hotel în centrul Havanei sau pe plajele din nordul Cubei, există șanse mari ca acesta să fie deținut de o companie numită Gaesa. Vizitați un magazin de pe insulă, în special unul care acceptă dolari americani, și probabil va fi administrat de Gaesa. Trimiteți dolari prietenilor sau familiei cubaneze, iar banca care procesează plata va fi probabil a Gaesa. În Cuba comunistă, majoritatea drumurilor duc în cele din urmă la Grupo de Administración Empresarial SA, așa cum este numită oficial compania, scriu jurnaliștii de la Financial Times.

Conglomeratul condus de armată, care se bucură sprijinul lui Raúl Castro, încă liderul suprem al Cubei, este impenetrabil.

Nu are site web și nu publică detalii despre finanțele sale sau despre profiturile transferate către stat. Chiar și structura sa de proprietate este un secret.

Dar, potrivit economiștilor cubanezi, documentelor scurse și guvernului SUA, acesta reprezintă până la 40% din PIB-ul țării.

O astfel de poziție dominantă înseamnă că Gaesa este una dintre cele mai importante chestiuni din discuțiile dintre guvernul cubanez și administrația lui Donald Trump, care folosește o blocadă petrolieră aproape totală pentru a presa Havana să își liberalizeze economia, să își reformeze sistemul de guvernare și să elibereze prizonierii politici. SUA solicită, de asemenea, despăgubiri pentru proprietățile confiscate în urma revoluției din 1959 a lui Fidel Castro.

Unii văd, de asemenea, noile sancțiuni americane asupra activităților miniere, care au determinat plecarea de săptămâna trecută a companiei canadiene de cobalt și nichel Sherritt, ca pe un efort de a prelua controlul asupra unor minerale cheie.

Cuba a declarat că este deschisă discuțiilor despre democrație, drepturile omului, posibilitățile de afaceri și cooperarea cu SUA în domeniul migrației și traficului de droguri, dar insistă că sistemele sale politice, juridice, sociale și economice nu sunt - și nu vor fi - pe masa discuțiilor.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a criticat în mod special Gaesa. „Au o companie holding controlată de armată, numită Gaesa, care controlează 40% din PIB-ul lor, iar niciunul dintre banii generați de această companie nu ajunge în vistieria guvernului”, a declarat el în martie. Profiturile grupului nu au fost direcționate către școli, drumuri sau hrana populației, a insistat el.

SUA au impus sancțiuni împotriva Gaesa

Joi, SUA au impus noi sancțiuni împotriva Gaesa, ceea ce oferă, în esență, companiilor străine o lună pentru a încheia orice afaceri pe care le au cu grupul. De asemenea, au impus sancțiuni generalului de brigadă Ania Guillermina Lastres Morera, care conduce Gaesa și este membru al comitetului central al partidului comunist.

Sancțiunile fac parte dintr-un ton mai dur adoptat de SUA în ultimele săptămâni cu privire la discuțiile cu Cuba, despre care unii analiști cred că ar putea face parte dintr-o campanie de susținere a unei intervenții militare.

Rubio a susținut săptămâna trecută că actuala conducere de la Havana nu a reușit să redreseze economia insulei. „Reformele economice serioase sunt imposibile cu acești oameni la conducere, nu se pot întâmpla”, a spus el.

Potrivit unor economiști cubanezi, Gaesa a devenit un interes puternic pentru forțele armate și serviciile de informații - un complex militar-industrial cubanez - care este folosit pentru a consolida puterea membrilor regimului și este o potențială sursă de corupție.

„Au pus mâna pe multe dintre cele mai profitabile sectoare ale economiei care operează în valută străină, dar funcționează și fără nicio supraveghere publică”, a spus Pavel Vidal, care a lucrat la banca centrală a Cubei. „Sunt un fel de stat economic paralel.”

Experții cubanezi spun că orice negocieri care vizează stimularea sectorului privat de pe insulă vor trebui să se confrunte cu influența politică și economică uriașă a lui Gaesa.

„În orice plan de reformă economică, o mare parte a acesteia trebuie să fie destrămarea Gaesa”, a declarat Ricardo Herrero, șeful Grupului de Studiu Cuba, o organizație non-partizană cu sediul la Washington, care pledează pentru o schimbare urgentă a sistemelor economice și politice ale Havanei, precum și a politicii SUA față de insulă. „Asta înseamnă liberalizarea economică în Cuba.”

Gaesa a fost creată în timpul a ceea ce cubanezii numesc „Perioada Specială” după prăbușirea Uniunii Sovietice, când Castro a decis că nu are altă opțiune decât să deschidă țara turismului și remitențelor din străinătate. Proprietățile deținute de militari de pe coastă au devenit hoteluri, în timp ce două aeronave rusești au fost reutilizate pentru a transporta turiști. S-a extins rapid când Raúl Castro, fratele lui Fidel, a devenit președinte în 2008: fostul ministru al apărării credea că armata era mai bună decât alte părți ale statului la conducerea afacerilor. Gaesa a preluat controlul asupra unui număr semnificativ de hoteluri din țară, precum și asupra unor afaceri din domeniul export-import, supermarketuri și benzinării. Operațiunile sale includ, de asemenea, o zonă economică specială, care găzduiește producție și un port de containere, precum și una dintre principalele bănci comerciale ale țării. Prin urmare, Gaesa domină multe dintre sectoarele economiei care generează valută — ceva de care Cuba duce o lipsă disperată, pe fondul prăbușirii veniturilor din turism și al campaniei de „presiune maximă” a SUA. Valul de construcții de hoteluri al companiei Gaesa Unii economiști cred că influența lui Gaesa este una dintre principalele explicații pentru criza energetică severă din Cuba, care a dus la o serie de pene de curent în toată țara. Conform unui studiu realizat de Ricardo Torres Pérez, un economist cubanez stabilit acum în SUA, investițiile în turism au depășit cu mult investițiile în energie în ultimul deceniu, ceea ce reflectă parțial valul de construcții de hoteluri al companiei Gaesa. Între 2019 și 2024, o perioadă în care economia a fost în criză, 40% din investițiile din țară au fost direcționate către turism, inclusiv construcția de hoteluri. Între timp, în mai mulți ani din aceeași perioadă, investițiile în infrastructura de bază, cum ar fi energia și apa, au fost mai mici de 10% din total. Investițiile includ hotelul K23 Tower, cu 42 de etaje, deținut de Gaesa, care este cea mai înaltă clădire din Cuba și a fost deschisă anul trecut exact când numărul turiștilor începea să scadă. Există puțină transparență cu privire la finanțele sau operațiunile Gaesa. În 2024, procurorul general cubanez Gladys Bejerano a declarat unei agenții de știri spaniole că agenția sa nu avea jurisdicția de a audita Gaesa. Și-a pierdut locul de muncă la scurt timp după aceea. Vidal, care este acum profesor la Pontificia Universidad Javeriana din Columbia, a declarat că, atunci când lucra la banca centrală cubaneză, el și colegii săi nu aveau acces la informații despre deținerile de dolari sau alte valute străine ale lui Gaesa. Una dintre puținele informații despre finanțele sale a provenit din documente scurse de informații, publicate anul trecut de Miami Herald, care arătau că grupul a realizat profituri de 2,1 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2024. Un alt document sugera că grupul avea 18 miliarde de dolari în numerar, deși alte rapoarte au sugerat că nivelul real al deținerilor în dolari ale grupului este mult mai mic. Gaesa nu a putut fi contactată, în timp ce nici forțele armate cubaneze, nici Partidul Comunist nu au răspuns solicitărilor de comentarii, din partea jurnaliștilor. Amestec de bogăție și secretomanie Acest amestec de bogăție și secretomanie face din companie o țintă ușoară pentru criticii regimului cubanez din Florida. „Gaesa este o cleptocrație, pur și simplu”, a declarat Emilio Morales, președintele Havana Consulting Group, o firmă de consultanță cu sediul în Miami. „Este marea gaură neagră care a distrus economia cubaneză.” Grupul este conectat la vârful sistemului cubanez. Manuel Marrero Cruz, prim-ministrul, a condus compania de operare hotelieră. Până la moartea sa, în 2021, Gaesa a fost condusă timp de mai bine de un deceniu de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un general care a fost ginerele lui Raúl Castro. Fiul lui López-Calleja, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, este unul dintre principalii interlocutori ai Cubei în negocierile cu administrația Trump și se crede că are legături strânse cu actualii lideri ai lui Gaesa. Analiștii au declarat că structura secretă a grupării ar fi putut fi parțial concepută ca o modalitate de a evita sancțiunile. Însă mulți experți din Cuba cred că firma a devenit acum un mijloc de finanțare a armatei și a serviciilor de informații în afara bugetului formal. De asemenea, s-a dezvoltat într-o importantă rețea de patronaj în rândul militarilor și al altor oficiali - mai ales într-un moment în care idealismul revoluționar al Cubei este din ce în ce mai greu de justificat. „Gaesa creează oportunități uriașe pentru corupție. Întrebarea este dacă firma este condusă ca un sifon pentru câțiva oameni sau ca un instrument al statului pentru a ocoli sancțiunile”, a declarat Emily Morris de la University College London. Vidal susține că Gaesa este unul dintre cele mai dificile subiecte din punct de vedere politic din discuțiile cu SUA. „Nu vom putea implementa nicio reformă semnificativă a economiei dacă nu demontăm structurile Gaesa”, a spus el. „Dar, bineînțeles, din cauza puterii sale financiare și politice, acesta este ultimul lucru pe care guvernul cubanez ar dori să îl abordeze într-o negociere.”