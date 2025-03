Furie în Groenlanda și Danemarca după ce Waltz și Usha Vance au anunțat că vor vizita teritoriul. JD Vance: Danemarca nu e un bun aliat

Usha Vance, soția vicepreședintelui Statelor Unite, JD Vance, va călători în Groenlanda în această săptămână, într-o nouă încercare a administrației Trump de a pune presiune pe Danemarca și pe teritoriul său autonom, după mai multe săptămâni în care guvernul american a vorbit constant de anexarea acestuia, relatează The Guardian.

Usha Vance va vizita Groenlanda joi, alături de o delegație americană. A doua doamnă a SUA va face un tur al mai multor situri istorice, va învăța despre cultura teritoriului și va urmări o cursă de sănii trase de câini, a transmis Casa Albă într-un comunicat.

Delegația lui Vance va reveni în America pe 29 martie.

Consilierul de securitate națională al Casei Albe, Mike Waltz și secretarul energiei, Chris Wright, vor merge și ei în Groenlanda, urmând să viziteze baza militară americană de acolo, conform unui oficial american.

Donald Trump a vorbit de anexarea Groenlandei ca fiind una dintre prioritățile administației sale, iar de când și-a preluat mandatul, președintele american a ținut ideea în centrul atenției prin diverse forme de presiune la adresa Danemarcei.

Președintele american a spus că Groenlanda va deveni parte a Statelor Unite „într-un fel sau altul”, în timpul discursului său recent în fața Congresului.

Prim-ministrul groenlandez, Mute Egede, a descris vizita lui Waltz drept „o provocare”, într-o declarație dată, duminică, unui ziar local.

„Singurul scop este o demonstrație de putere față de noi, iar acest semnal nu trebuie înțeles greșit. Este cel mai apropiat și mai privat consilier al lui Trump, iar prezența lui de una singură în Groenlanda îi va face pe americani să creadă în misiunea lui Trump. Presiunea va crește după vizită”, a spus Egede.

Deși este una dintre țările cu relații excelente cu SUA până acum, cunoscută ca fiind un aliat apropiat NATO al SUA, JD Vance spune că guvernul american își va păstra „interesul teritorial” față de Groenlanda „oricât ar striga europenii” și că Danemarca „nu este un bun aliat” și „nu își face treaba”.

„Danemarca, care controlează Groenlanda, nu își face treaba și nu este un bun aliat. Atunci, întrebarea este: Cum rezolvăm problema? Cum asigurăm securitatea națională?

Dacă asta înseamnă să avem un interes teritorial mai mare față de Groenlanda, atunci asta va face președintele Trump pentru că lui nu-i pasă de ce strigă europenii la noi, îi pasă să pună interesele cetățenilor americani înainte”, a declarat JD Vance într-un interviu la Fox News.

