JD Vance spune despre o țară NATO că nu este „un bun aliat” și că SUA are interese teritoriale: „Nu ne pasă de țipetele europenilor”

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a reluat discuția despre anexarea Groenlandei la Statele Unite, înainte de vizita anunțată a soției sale și a consilierului de securitate națională de la Casa Albă în teritoriul autonom danez. Vance spune că Danemarca „nu este un bun aliat” al Statelor Unite și că guvernul american își va crește „interesul teritorial” față de Groenlanda pentru că „e în interesul americanilor”.

Deși este una dintre țările cu relații excelente cu SUA până acum, cunoscută ca fiind un aliat apropiat NATO al SUA, JD Vance spune că guvernul american își va păstra „interesul teritorial” față de Groenlanda „oricât ar striga europenii” și că Danemarca „nu este un bun aliat” și „nu își face treaba”.

„Danemarca, care controlează Groenlanda, nu își face treaba și nu este un bun aliat. Atunci, întrebarea este: Cum rezolvăm problema? Cum asigurăm securitatea națională?

Dacă asta înseamnă să avem un interes teritorial mai mare față de Groenlanda, atunci asta va face președintele Trump pentru că lui nu-i pasă de ce strigă europenii la noi, îi pasă să pună interesele cetățenilor americani înainte”, a declarat JD Vance într-un interviu la Fox News.

