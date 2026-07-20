Generația Z a Indiei se răscoală împotriva guvernului Modi. Tinerii s-au reunit într-o nouă formațiune: „Partidul Gândacilor”

Membri ai „Partidului Gândacilor” protestează în New Delhi, capitala Indiei. Foto: Getty Images

Zeci de mii de demonstranți protestează în aceste zile în capitala Indiei, New Delhi, și cer demisia ministrului Educației, într-unul din cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani. Protestatarii sunt studenți și tineri din generația Z. Autoritățile locale au impus o interdicție în privința oricăror manifestații publice, au blocat șoselele și accesul la internet în centrul New Delhi, informează The Guardian.

Protestul a fost organizat de așa-numitul „Partid al Gândacilor” - o mișcare de opoziție alcătuită în special din tineri, al cărei nume a fost inspirat de un comentariu făcut în luna mai de ministrul indian al Justiției, Surya Kant, care i-a numit pe protestatari drept șomeri „gândaci”.

Deși „Partidul Gândacilor” a pornit, inițial, ca o satiră, formațiunea a câștigat rapid aderenți și s-a transformat într-o provocare politică tot mai serioasă pentru guvernul Modi.

„Ei numesc acest protest ilegal, ne numesc anti-naționali,” a spus Rhythm Katoch. „Dar eu am 22 de ani și stau aici să lupt pentru sistemul nostru de învățământ, pentru drepturile tinerilor și pentru democrația noastră. Este prea mult să cerem ca guvernul să ne asculte?”, a precizat tânărul protestatar, citat de The Guardian.

Încercările protestatarilor de a se apropia de clădirea parlamentului indian au fost oprite de polițiști, care au folosit bastoane și gazele lacrimogene împotriva demonstranților.

Tinerii indieni cer, în primul rând, demisia ministrului Educației, Dharmendra Pradhan, considerat principalul responsabil pentru haosul de la ultimele examene pentru facultate, în special cel de la Medicină - unde 2 milioane de candidați au concurat pentru 130.000 de locuri. O parte din candidați au fost însă favorizați, după ce au primit, contra cost, lista subiectelor, înaintea desfășurării examenului.

În cele din urmă examenul a fost anulat. Peste 20 de tineri s-au sinucis.

Acestea sunt primele mari manifestații de o asemenea amploare care au loc în India în ultimii ani. Anul trecut, protestele generației Z au dus la răsturnarea guvernelor în țările vecine Indiei, precum Nepal, Bangladesh ori Sri Lanka. Actualul partid de guvernământ, condus de premierul Narendra Modi, a acumulat în ultimii 12 ani o putere fără precedent la nivel naționale de stat, în timp ce liderii opoziției indiene sunt închiși sau persecutați de autoritățile guvernamentale.