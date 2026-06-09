Germania va da înapoi Poloniei manuscrise vechi și inelul regelui Sigismund I, dar nu rezolvă una dintre cele mai sensibile probleme

<1 minut de citit Publicat la 13:09 09 Iun 2026 Modificat la 13:11 09 Iun 2026

Germania va da înapoi Poloniei manuscrise vechi și inelul regelui Sigismund I, dar nu rezolvă una dintre cele mai sensibile probleme. FOTO: Getty Images

Germania ar urma să returneze Poloniei mai multe bunuri de patrimoniu jefuite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, printre care un inel al regelui Sigismund I cel Bătrân, un fragment medieval din „Gaude Mater Polonia” și scrieri ale lui Stefan Żeromski, potrivit cotidianului polonez Gazeta Wyborcza, scrie tpuworld.com.

Gestul este prezentat ca unul simbolic, menit să marcheze împlinirea a 35 de ani de la semnarea Tratatului polono-german de bună vecinătate și cooperare prietenească, încheiat în 1991.

Decizia vine după ce, în decembrie 2025, Germania a returnat Poloniei documente medievale și alte artefacte.

Totuși, acest gest nu rezolvă una dintre cele mai sensibile probleme din relațiile bilaterale: plățile pentru ultimii supraviețuitori polonezi ai ocupației Germaniei naziste.

Premierul Donald Tusk a ridicat această chestiune în discuțiile cu cancelarul Friedrich Merz, la Berlin, în decembrie, avertizând că timpul se scurge pentru cei aproximativ 50.000 de supraviețuitori.

Berlinul susține însă că problema mai amplă a reparațiilor de război este închisă din punct de vedere juridic și politic.