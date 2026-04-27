Germania vrea control asupra deciziilor din Comisia Europeană. Merz: „Trebuie să aruncăm o cheie în roata mașinăriei de la Bruxelles”

Conservatorii germani din cadrul CDU, partidul condus de actualul cancelar german Friedrich Merz, încep să pună presiune pe Ursula von der Leyen, și se pregătesc să-i dea un ultimatum șefei Comisiei Europene: ori restricționează controlul și birocrația - considerate „excesive” - de la Bruxelles, ori riscă să facă față unei inițiative care va limita puterile Comisiei, informează Politico.

Ursula von der Leyen participă luni la o întâlnire a conservatorilor cancelarului german Friedrich Merz la Berlin, unde grupul intenționează să-i adreseze cerințe mai stricte privind accelerarea reducerilor la ceea ce ei consideră reglementări UE „împovărătoare pentru întreprinderile germane”, au declarat doi doi parlamentari germani, pentru Politico

Extrase dintr-un document de strategie politică al grupului parlamentar conservator, obținute de Politico, dezvăluie tacticile tot mai dure folosite de parlamentarii germani pentru a obține ceea ce doresc din partea Bruxellesului.

Cel mai recent proiect, intitulat „Agenda pentru reducerea durabilă a birocrației la nivelul UE”, include o listă de 27 de cerințe formulate către Comisia Europeană.

O astfel de propunere vizează plasarea executivului UE sub supravegherea unui organism de control care ar deține „drept de veto fundamental asupra oricărei noi legislații propuse de Comisia Europeană”.

Proiectul de strategie propune înființarea acestui organism de supraveghere fie ca o entitate nouă la nivel european, fie prin extinderea competențelor Consiliului de Supraveghere Reglementară, care în funcționează că organism consultativ pentru Comisie.

O astfel de revizuire a cadrului instituțional al UE ar necesita probabil o modificare a tratatelor europene.

O altă măsură propusă solicită instituțiilor europene să „adopte o interpretare mai restrictivă a puterilor lor” și să ia în considerare reducerea mai largă a activității lor prin „diminuarea numărului de personal din instituțiile europene”.

Friedrich Merz: „Trebuie să aruncăm o cheie în roata mașinăriei de la Bruxelles acum, ca să se oprească”

Până de curând, von der Leyen și Partidul Uniunea Creștin-Democrată (CDU) al lui Merz — care face parte din grupul Partidului Popular European (PPE), cel mai mare și influent grup din Parlamentul European - erau până acum de acord cu privire la necesitatea de a spori competitivitatea și de a reduce reglementările.

Tacticile de presiune conservatoare de la Berlin arată cum presupusii aliați germani ai președintei Comisiei își pierd acum răbdarea față de ceea ce consideră a fi ritmul lent al reformelor, arată Politico.

Această presiune apare pe măsură ce Merz și conservatorii săi aflați la guvernare se confruntă cu o urgență tot mai mare de a-și îndeplini promisiunile electorale de a revigora economia Germaniei, care se confruntă de mult timp cu dificultăți, prin realizarea unor reforme ample.

Până acum, toate aceste eforturi au eșuat, în mare parte: săptămâna trecută, guvernul german și-a redus la jumătate prognoza de creștere pentru 2026, pe măsură ce economia se confruntă cu dificultăți suplimentare, ca urmare a consecințelor economice provocate de războiul din Iran.

Cancelarul german Friedrich Merz și-a manifestat tot mai mult nemulțumirea față de Bruxelles.

„Această mașină a Comisiei UE pur și simplu continuă fără oprire”, a spus Merz la un eveniment de afaceri din septembrie, la Köln. „Permiteți-mi să o exprim într-un mod oarecum viu și figurativ: Trebuie să aruncăm o cheie în roata acestei mașinării de la Bruxelles acum, ca să se oprească”.