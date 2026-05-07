Gibraltarul își aruncă gunoiul și apa netratată direct în Marea Mediterană. Teritoriul britanic nu a avut niciodată o stație de epurare

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Gibraltarul, teritoriu britanic din Peninsula Iberică, își deversează gunoiul și apele netratate direct în Marea Mediterană – acestea provenind de la aproape 40.000 de oameni și companii, în condițiile în care teritoriul încă nu deține o stație de tratare a apei și deșeurilor, relatează The Guardian.

Vreme de decenii, aceste reziduri au fost aruncate în mare de pe marginea sudică „Europa Point” a Strâmtorii Gibraltar. Administrația teritoriului susține că acolo există „niveluri mari de dispersie naturală”.

Deși se presupune că e vorba de o zonă protejată ecologic, deseori pot fi găsite „șervețele umede aruncate și alte obiecte de plastic, prinse între alge și roci”, spune Lewis Stagnetto de la Nautilus Project, o entitate caritabilă de mediu locală.

Poluarea cu ape uzate netratate poate declanșa înflorirea unor alge toxice care consumă oxigenul din apă, sufocând viața acvatică. De asemenea, expune peștii și mamiferele la un amestec de substanțe chimice și plastic, care pot afecta reproducerea și sănătatea, și creează riscuri pentru oameni prin răspândirea agenților patogeni și a genelor rezistente la antibiotice.

Spre deosebire de Marea Britanie, sistemul de canalizare din Gibraltar folosește apă de mare, iar apa potabilă provine din desalinizare. Guvernul local spune că salinitatea „a creat istoric provocări care nu există în alte stații de epurare din lume”. De asemenea, susține că șervețelele umede „care apar ocazional pe plaje provin din evacuări din Spania”.

În 2017, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Regatul Unit a încălcat legislația privind apele uzate prin faptul că nu a tratat apele din Gibraltar, însă Comisia Europeană și-a pierdut competența de a acționa după Brexit.

Încercările de a rezolva problema au eșuat în mod repetat. În 2018, guvernul Gibraltarului a atribuit un contract unui consorțiu format din NWG Commercial Services (Northumbrian Water) și Modern Water pentru proiectarea, construirea și operarea unei stații de epurare, însă proiectul a eșuat după ce o subsidiară a Modern Water a intrat în lichidare.

„Acest lucru a avut un impact semnificativ asupra implementării acestui proiect vital”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului. Discuțiile preliminare cu Banca Europeană de Investiții „au eșuat, de asemenea, ca efect direct al ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană”.

În iunie 2025, guvernul Gibraltarului a atribuit un contract pe 25 de ani companiei Eco Waters pentru construirea unei stații de epurare la Europa Point. Au început lucrări preliminare de proiectare și studii geotehnice, iar o cerere de autorizație a fost depusă în martie 2026.

Northumbrian Water, care a colaborat cu guvernul între 2003 și 2024 prin compania mixtă AquaGib, a spus că nu este responsabilă pentru problemele legate de apele uzate. Compania a precizat că activitatea sa „s-a concentrat pe furnizarea apei potabile” și că nu avea responsabilități operaționale în acest domeniu.

„Northumbrian Water nu a fost niciodată responsabilă, în niciun fel, de gestionarea apelor uzate în Gibraltar”, a spus un purtător de cuvânt. Deciziile privind gestionarea apelor uzate au fost luate de guvernul Gibraltarului.

AquaGib a precizat că operează mai multe stații de pompare care transferă apele uzate din zonele joase către canalizarea principală, dar că „nu este responsabilă pentru rețeaua principală sau pentru tratarea apelor uzate”.

Rețeaua de canalizare pare, însă, într-o stare precară. Anul trecut, partidul de opoziție Gibraltar Social Democrats (GSD) a declarat că „zone turistice populare sunt, în mod jenant, afectate de mirosul apelor uzate”, iar deșeurile „se infiltrează direct prin zidurile orașului”, afectând ecosistemul marin. Guvernul a pus problema pe seama deceniilor de subinvestiții, inclusiv în perioadele în care GSD a fost la putere.

Autoritățile au spus că există „un proiect major în curs pentru înlocuirea etapizată a colectoarelor de canalizare, o investiție de 15 milioane de lire”, precum și „lucrări de reabilitare care au consolidat și îmbunătățit rețeaua principală în interiorul zidurilor orașului”.

În privința plajelor, guvernul a declarat: „Calitatea bacteriologică a apei este monitorizată constant pe toate plajele din Gibraltar… iar cele mai recente rezultate arată că toate zonele de scăldat au o calitate excelentă a apei.”

Anul trecut, companiile de apă din Anglia au deversat ape uzate netratate în râuri, lacuri și mări de aproape 300.000 de ori, în ciuda existenței stațiilor de epurare.

Hugo Tagholm, directorul organizației Oceana UK, a declarat: „Publicul este revoltat că râurile și mările sunt tratate ca o groapă de gunoi. Este o nedreptate ecologică și economică, cu amprenta marilor companii peste tot.

Guvernul trebuie să acționeze atât acasă, cât și în afara țării — mările noastre au nevoie de protecție reală împotriva poluării cu ape uzate și plastic. Este momentul să pună capăt acestei situații și să oprească deversarea apelor uzate netratate în Marea Mediterană.”