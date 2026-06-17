Guvernul Meloni vrea să treacă Federaţia Italiană de Fotbal sub administrare specială, după ratarea calificării la Cupa Mondială 2026

Naţionala Italiei a ratat calificarea la CM 2026, după barajul cu Bosnia. Sursa foto: Hepta

Guvernul Giorgiei Meloni caută variante prin care să-şi extindă controlul asupra Federaţiei Italiene de Fotbal, după ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026. Partidul Fratelli d'Italia al lui Meloni a propus limitarea puterii Federaţiei, după ce președintele acesteia, Gabriele Gravina, a demisionat. Aliații lui Meloni fac presiuni pentru anularea alegerilor din 22 iunie și plasarea forului sub administrare specială, o procedură de urgență utilizată în trecut pentru acest sport pentru a depăși scandalurile majore de corupție, notează Politico.

În Italia, unde fotbalul este un fenomen social, iar naţionala a ratat prezenţa la o Cupă Mondială pentru a treia oară la rând, oficialii fotbalului au acuzat că intervenția guvernului este o strategie de putere pentru a-l bloca pe favoritul major, Giovanni Malagò, fost președinte al Comitetului Olimpic Italian (CONI), care nu este plăcut de partidul lui Meloni.

„Ideea de a o plasa Federaţia sub administrare, pentru mine, sugerează doar o ocupație de către guvern, nu oferă nicio perspectivă pentru viitor”, a declarat Gravina pentru sursa amintită. „Ideea de a prelua lumea fotbalului circulă de mult prea mult timp”, a adăugat el.

„Prima preocupare nu ar trebui să fie alegerile noi, nu prin alegeri se creează condițiile pentru o revenire”, a declarat ministrul italian al sportului, Andrea Abodi.

Partidele de opoziție au acuzat Guvernul Meloni de centralizarea controlului, înăbușirea disidenței și plasarea unor acoliți în poziții de putere, un model pe care îl observă în rețeaua de televiziune de stat italiană, în sistemul de supraveghere a piețelor financiare și în sistemul judiciar.

Culisele jocurilor de putere în fotbalul italian

Însă guvernul respinge ideea că își dorește să își extindă influența asupra Federaţiei. „Este o afirmație jenantă și nefondată. Nu există niciun element care ar putea fi văzut ca o încercare a politicii de a prelua acest domeniu”, a spus Abodi.

De când a câștigat ultima Cupă Mondială, în 2006, Italia a decăzut treptat de la putere fotbalistică mondială la echipă de nivel secund, reflectând stagnarea economică mai amplă a țării.

Cu mai puțin de o săptămână până la alegeri, visul guvernului de a plasa Federaţia sub administrare își pierde din putere.

Formal, autoritatea de a face acest lucru aparține Comitetului Olimpic (CONI), nu guvernului. În plus, condițiile care justifică o astfel de mișcare - cum ar fi abateri grave sau perturbarea bunei desfășurări a turneelor ​​de fotbal - nu au fost îndeplinite.

Abodi a încurajat Federaţia să solicite o administrație specială după ce „a recunoscut incapacitatea sistemului de a se reforma”. Dar este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple.

Ultima soluție a guvernului pentru a bloca candidatura lui Malagò este o revizuire juridică pentru a stabili dacă numirea sa încalcă regulile privind conflictul de interese, având în vedere experiența sa anterioară și recentă la CONI.