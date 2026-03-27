Hackeri apropiați de Iran anunță că i-au spart contul de mail al lui Kash Patel. Au publicat fragmente din corespondența șefului FBI

1 minut de citit Publicat la 17:39 27 Mar 2026 Modificat la 17:39 27 Mar 2026

Hackerii pro-Iran susțin că i-au spat contul privat de mail al directorului FBI, Kash Patel. Sursa foto: Hepta

Hackeri având legături cu Iranul au revendicat public spargerea contului personal de e-mail al directorului FBI, Kash Patel, și au publicat pe internet fotografii şi alte documente pe care susțin că le-au accesat și sustras astfel, relatează presa internațională.

Grupul numit Handala Hack Team a anunțat pe site-ul său că Patel "îşi va găsi acum numele pe lista victimelor conturilor sparte cu succes".

Un oficial al Departamentului american al Justiţiei a confirmat că e-mailul lui Patel a fost spart şi a spus că materialul publicat online pare autentic.

FBI nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Presa internațională remarcă faptul că adresa Gmail pe care Handala susţine că a spart-o se potriveşte cu adresa asociată lui Patel, aceasta fiind expuse în infracțiuni cibernetice comise anterior, după cum arată datele firmei District 4 Labs, care monitorizează informațiile scurse de dark web.

"Hackerii justițiari" pro Palestina ar fi, de fapt, combatanții cibernetici ai Teheranului

O mostră din materialul publicat de hackeri şi analizat de jurnaliștii internaționali pare să conţină o combinaţie de corespondenţă personală şi profesională din perioada 2010-2019 a actualului șef FBI.

Handala, care se autodefinește drept "grup de hackeri justiţiari pro-palestinieni", este considerat de experţii occidentali drept paravan al unităţilor de ciber-informaţii ale guvernului iranian.

Handala a revendicat recent atacul informatic asupra furnizorului de dispozitive şi servicii medicale Stryker din Michigan, survenit pe 11 martie.

Infractorii cibernetici au susținut la momentul respectiv că au şters o cantitate uriaşă de date ale companiei.