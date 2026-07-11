Hackerii ruși au spart camere civile de supraveghere din țările NATO, pentru a monitoriza transporturile militare către Ucraina

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Serviciile secrete olandeze au avertizat asupra unei „operațiuni de amploare a Rusiei”, care a folosit că hackeri pentru accesarea mai multor camere private de supraveghere din țările NATO și din Ucraina, în scopul monitorizării rutelor de transport folosite pentru aprovizionarea cu arme și muniții destinate armatei ucrainene.

Serviciul General de Informații din Olanda (AIVD) și Serviciul olandez de informații militare (MIVD) au precizat că este vorba de o „operațiune de amploare” a Rusiei care a vizat spargerea, de către hackerii Moscovei, a camerelor de supraveghere instalate de-a lungul șoselelor folosite la transportul de echipamente militare destinate Kievului. În acest fel, serviciile secrete ruse încearcă să afle ce fel de arme și în ce volume sunt trimise în Ucraina.

Spargerea, de către un hacker, a unei camere IP - „un lucru relativ ușor de realizat”

Serviciile speciale olandeze au adăugat că organizațiile vizate de atacurile hackerilor urși au fost deja avertizate pentru a putea lua măsuri suplimentare de protecție.

Astfel, pentru a obține acces la imaginile furnizate de respectivele camere, atacatorii s-au folosit de vulnerabilitățile acestora.

Conform agențiilor de informații NATO, multe astfel de dispozitive, conectate la Internet, funcționează în continuare cu parole standard, au software neactualizat și setări de bază de securitate. În plus, există servicii în domeniul public care îți permit să cauți automat astfel de camere pe rețea și să le verifici pentru vulnerabilități.

„Odată ce o cameră IP este detectată, un atacator poate încerca să obțină acces de la distanță la ea. În multe cazuri, acest lucru este relativ ușor de realizat” au precizat AIVD și MIVD, într-un comunicat comun de presă.

După cum notează The Telegraph, preluată de The Moscow Times, spargerea camerelor civile de supraveghere a devenit unul dintre instrumentele comune ale războiului modern. Aeastă metodă de spionaj este mult mai ieftină decât utilizarea sateliților sau dronelor și permite obținerea unor imagini „de la sol”, care pot fi inaccesibile în cazul unei supravegheri aeriene standard. Tactici similare au fost folosite și de hackerii ucraineni, pentru a monitoriza transportul trupelor ruse.

Rușii au accesat ilegal camere de supraveghere inclusiv din România, pentru a spiona Ucraina

În urmă cu un an, serviciile de informații ale Regatului Unit și aliații acestora au acuzat Rusia că a încercat să acceseze ilegal camerele de supraveghere de la frontieră, inclusiv din România, pentru a spiona și a perturba fluxul de ajutoare occidentale către Ucraina.

O unitate a serviciilor de informații militare ruse este suspectată că a utilizat mai multe metode pentru a viza organizațiile care oferă "asistență externă", inclusiv prin compromiterea camerelor de supraveghere aflate la punctele de trecere a frontierei, în gări și în apropierea instalațiilor militare. Aproximativ 10.000 de camere de supraveghere ar fi fost accesate, dintre care 80% se aflau în Ucraina, 10% în România.

Unitatea GRU 26165, cunoscută și sub numele de APT 28 sau Fancy Bear, este acuzată că a desfășurat o campanie cibernetică agresivă împotriva organizațiilor publice și private din statele NATO încă din 2022. Aceasta ar fi trimis e-mailuri de tip phishing cu conținut pornografic sau informații profesionale false și ar fi folosit parole furate pentru a accesa sisteme sensibile.

Conform serviciilor secrete britanice, aproximativ 10.000 de camere de supraveghere ar fi fost accesate în apropierea unor instalații militare și gări, dintre care 80% se aflau în Ucraina, iar 10% în România. De asemenea, 4% din camerele compromise erau în Polonia, 2,8% în Ungaria, iar 1,7% în Slovacia. Nu au fost oferite detalii despre locațiile restului de camere vizate. Se susține că atacul a permis accesarea de capturi video din aceste surse.