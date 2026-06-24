Haos în Germania: Toate trenurile au fost oprite la nivel național din cauza unei defecțiuni tehnice

2 minute de citit Publicat la 09:07 24 Iun 2026 Modificat la 09:11 24 Iun 2026

Compania a declarat că există o problemă la nivel național cu sistemul de comunicații digitale GSM-R. FOTO: Hepta

O problemă cu un sistem de comunicații a forțat rețeaua feroviară germană să oprească toate trenurile marți seară, lăsând pasagerii blocați în toată țara, potrivit Euronews.

Trenurile au fost reținute în stații, iar potențialii călători au stat la cozi lungi la birourile de informații în timp ce încercau să-și dea seama cum să ajungă la destinații.

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Principalul operator feroviar național, Deutsche Bahn, a declarat cu puțin timp înainte de ora 1:00, ora locală - la aproape două ore și jumătate după ce a raportat pentru prima dată pana - că problema a fost rezolvată și că serviciul se reia „pas cu pas”.

Compania a declarat că există o problemă la nivel național cu sistemul de comunicații digitale GSM-R, care este utilizat pentru comunicarea internă în rețeaua feroviară.

Ulterior, a declarat că cauza a fost identificată, dar nu a specificat care este.

Publicația de presă germană Bild a citat pe CEO-ul Deutsche Bahn, Evelyn Palla, care a declarat că „au reușit să stabilizeze situația cu un sistem de urgență”.

Operatorul feroviar a declarat în timpul întreruperii serviciului că oferă vouchere de taxi și hotel pasagerilor și, acolo unde este posibil, pune la dispoziție trenuri în stații pentru călători și și-a cerut scuze pentru situație.

Pasagerii au fost nevoiți să facă planuri de călătorie de urgență sau să aranjeze situații neprevăzute, iar mulți pasageri internaționali au raportat că au văzut „fețe nefericite” la sosirea lor în noduri aglomerate, cum ar fi gara centrală a capitalei.

„Conductorul de tren a fost foarte amabil, dar a spus pur și simplu: «Nu știm»”, a spus Reyna Ghoshal, o călătoare din Atlanta, Georgia. Ea a spus că „am rezervat un autobuz pentru ora 8 dimineața pentru orice eventualitate, dar, în general, nu știm ce se întâmplă”.

În ultimii ani, reclamațiile privind întârzierile și perturbările trenurilor în Germania au devenit din ce în ce mai frecvente.

Compania de stat Deutsche Bahn a început să efectueze revizuiri amănunțite, dar perturbatoare, ale rutelor majore după ani de investiții insuficiente, în încercarea de a-și îmbunătăți performanța.

Sistemul feroviar german a oprit în trecut, în rare ocazii, toate sau majoritatea trenurilor, dar de obicei din cauza furtunilor, mai degrabă decât din motive tehnice.

GSM-R, prescurtare de la Sistemul Global pentru Comunicații Mobile - Căi Ferate, oferă servicii de voce și date necesare pentru operarea căilor ferate, inclusiv comunicarea dintre mecanicii de locomotivă și centrele de control.

Potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, acesta a fost introdus în întreaga Europă începând cu anul 2000 ca standard comun pentru operațiunile feroviare.