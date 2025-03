Haos în Istanbul, mii de oameni au protestat și s-au bătut cu polițiștii. Turcia a blocat accesul la rețele sociale. Lira s-a prăbușit

Sunt proteste de amploare în Istanbul, iar autoritățile au blocat mai multe staţii de metrou, șoselele și accesul la unele reţele sociale. Edilul Ekrem Imamoglu și alte 100 de persoane au fost reținute. pentru fapte de corupție și legături cu o grupare teroristă. În urma acestei decizii si a protestelor, piețele financiare din Turcia s-au prăbușit.

Istanbul este cuprins de proteste de amploare, după ce autoritățile l-au reținut pe primarul Ekrem Imamoglu, cu doar câteva zile înainte ca acesta să fie desemnat candidat la alegerile prezidențiale.

Ekrem Imamoglu, lider al Partidului Popular Republican (CHP), considerat unul dintre cei mai puternici rivali politici ai președintelui Recep Erdogan, a fost acuzat de corupție și de legături cu o organizație teroristă. Procurorii l-au etichetat drept "suspect de lider de organizație criminală".

Alături de Imamoglu, alte 100 de persoane, inclusiv politicieni, jurnaliști și oameni de afaceri, au fost reținute. Biroul guvernatorului din Istanbul a impus patru zile de restricții în oraș.

"Voința oamenilor nu poate fi redusă la tăcere", a declarat Imamoglu pe rețelele sociale, în timp ce susținătorii săi au ieșit în stradă.

Mii de oameni au umplut străzile din Istanbul, scandând sloganuri precum "Erdogan, dictator!" și "Imamoglu, nu ești singur!". Protestele s-au extins la campusuri universitare și stații de metrou, iar poliția a intervenit folosind spray cu piper pentru a dispersa mulțimea.

Guvernul turc a interzis adunările publice în Istanbul pentru patru zile, dar sunt anticipate manifestații la nivel național, liderii opoziției încurajând populația să "și ridice vocea".

Conform organismului britanic Netblocks, Turcia a limitat sever accesul la platforme precum X, YouTube, Instagram și TikTok.

Reacțiile internaționale nu au întârziat să apară. Oficialii Uniunii Europene, ai Franței și Germaniei au condamnat ferm arestările. Consiliul Europei a emis un comunicat în care subliniază că reținerea lui Imamoglu "poate avea toate semnele presiunii asupra unui lider politic considerat un posibil candidat la viitoarele alegeri prezidențiale".

