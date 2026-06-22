Harta chiriilor în Europa: cât plătești la București și de ce Londra rămâne cea mai scumpă capitală

București. sursa foto: Getty

Locuința reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor gospodăriilor, însă chiriile variază dramatic de la o țară europeană la alta. Cele mai recente date Eurostat arată care orașe sunt cele mai scumpe pentru chiriași și unde mai rămâne închirierea relativ accesibilă, scrie Euronews.

Locuința este cea mai mare cheltuială a gospodăriilor. Incluzând utilitățile, ea reprezintă aproape un sfert (23,6%) din cheltuielile gospodăriilor din UE, potrivit Eurostat. Povara este deosebit de apăsătoare pentru chiriașii din capitalele europene, iar chiriile variază mult de la o țară la alta.

Dar cât costă să închiriezi un apartament într-un oraș european? Și care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine țări?

Printre cele 40 de orașe europene din 38 de țări – incluzând state membre UE, țări candidate și potențial candidate, membre EFTA și Regatul Unit – chiria medie lunară pentru un apartament cu două dormitoare a variat între 470 de euro la Skopje și 3.350 de euro la Geneva, arată datele Eurostat.

Capitala în care dai cel mai mult pe chirie

Londra este singura capitală care depășește 3.000 de euro și se clasează pe locul al doilea între toate cele 40 de orașe. Chiriașii plătesc aici, în medie, 3.050 de euro pentru un apartament cu două dormitoare.

Chiriile medii depășesc 2.500 de euro și la Dublin (2.650 de euro), Stockholm (2.650 de euro) și Oslo (2.550 de euro). Dublin și Stockholm împart titlul de cele mai scumpe capitale din UE pentru chirie.

„Principalul motiv pentru care chiriile diferă atât de mult în Europa este că piețele imobiliare sunt locale. În locuri precum Geneva, Londra, Dublin sau Stockholm există o cerere puternică din partea angajaților bine plătiți, a companiilor internaționale, a studenților și a noilor veniți, în timp ce oferta de locuințe nu a crescut suficient de repede”, a declarat pentru Euronews Business Mikk Kalmet, expert imobiliar la Global Property.

Asta înseamnă că, atunci când într-un oraș vor să locuiască mai mulți oameni decât există locuințe disponibile, chiriile tind să crească.

Cea mai mare chirie dintre cele patru mari capitale ale Europei

Chiria medie la Paris este de 2.500 de euro. Asta plasează capitala franceză pe primul loc între cele mai mari patru economii ale UE. Un apartament cu două dormitoare costă 1.750 de euro la Berlin, 1.700 de euro la Madrid și 1.650 de euro la Roma.

Chiriile medii depășesc 2.000 de euro și la Copenhaga (2.350 de euro), Luxemburg (2.350 de euro), Reykjavík (2.350 de euro), Haga (2.150 de euro), Berna (2.150 de euro) și München (2.050 de euro).

Lisabona (1.750 de euro), Praga (1.650 de euro), Viena (1.600 de euro), Zagreb (1.550 de euro), Helsinki (1.550 de euro) și Atena (1.500 de euro) se grupează în intervalul 1.500–1.750 de euro.

La capătul listei, Pristina urmează îndeaproape orașului Skopje (470 de euro), cu 520 de euro. Ankara, capitala Turciei, este al treilea cel mai ieftin oraș, cu 770 de euro pentru un apartament cu două dormitoare.

Cele mai ieftine capitale din UE

Chiriașii plătesc în medie 900 de euro la Sofia, urmată îndeaproape de Nicosia, cu 910 euro. Bulgaria și Cipru au cele mai ieftine capitale pentru chirie din UE.

Chiria medie este sub 1.000 de euro și la Tirana (920 de euro) și București (930 de euro).

Mai multe orașe se grupează în jurul valorii de 1.200 de euro: Belgrad (1.100 de euro), Sarajevo (1.150 de euro), Riga (1.150 de euro), Tallinn (1.150 de euro), Vilnius (1.200 de euro), Varșovia (1.300 de euro) și Budapesta (1.300 de euro).

Kalmet a subliniat că și nivelul veniturilor contează. „Țările cu salarii mai mari pot susține, în general, chirii mai mari, ceea ce explică de ce unele dintre cele mai scumpe orașe se află în Europa de Vest și de Nord”, a spus el.

„În același timp, chiriile mai mici din Europa Centrală și de Est nu înseamnă neapărat că locuințele sunt mai accesibile, pentru că adesea și salariile locale sunt mai mici. A privi doar nivelul chiriilor poate fi, prin urmare, înșelător, dacă nu ții cont și de venituri”, a adăugat el.

Capitala UE, la mijlocul clasamentului

Bruxelles, capitala UE, este relativ accesibilă. Chiria medie în capitala belgiană este de 1.450 de euro, ceea ce o plasează pe locul 22 din 40 de orașe, aproximativ la mijloc.

Kalmet a remarcat că, în ultimii ani, chiriile au crescut în mare parte a Europei. El a spus că majorarea a fost determinată de o combinație de factori: cererea urbană post-pandemie, creșterea populației, fluxurile migratorii, dobânzile în urcare și costurile ridicate de construcție.

Expertul a mai precizat că dobânzile mai mari au făcut mai dificilă cumpărarea unei locuințe pentru multe gospodării, împingând tot mai mulți oameni către închiriere și sporind astfel cererea.

„În multe orașe mari și capitale, oferta pur și simplu nu a reușit să țină pasul cu aceste schimbări”, precizează acesta.

Datele Eurostat exclud taxele și utilitățile și se referă la locuințe nemobilate. Se presupune că locuința este de calitate bună sau foarte bună, dar nu de lux.

Cum au fost colectate datele

Cifrele se bazează pe cel mai recent sondaj Eurostat privind chiriile, care acoperă a doua jumătate a anului 2025. Oficiul de statistică al UE compilează datele folosind o metodologie armonizată și le validează prin interviuri cu agenți imobiliari din fiecare țară. Pentru conversia chiriilor în euro au fost folosite cursurile de schimb din iulie 2025.