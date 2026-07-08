Imagini cu Mirabela Grădinaru la Ankara. După o conferință despre siguranța copiilor, Primele Doamne au luat prânzul împreună

2 minute de citit Publicat la 19:19 08 Iul 2026 Modificat la 19:19 08 Iul 2026

La final, Primele Doamne au făcut o fotografie de grup. Foto: Administrația Prezidențială

Mirabela Grădinaru a participat, la Ankara, la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdoğan. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a fost invitată să ia cuvântul la o discuție privind siguranța copiilor în era digitală, alături de Emine Erdoğan și Brigitte Macron. Ulterior, Primele Doamne au luat masa împreună și vizitat o expoziție de obiecte artizanale turcești.

Administrația Prezidențială a publicat mai multe fotografii cu Mirabela Grădinaru alături de soțiile șefilor de state și guverne, care au participat la Summitul NATO de la Ankara.

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Prima Doamnă a Turciei a organizat o discuție privind siguranța copiiilor în era digitală. Astfel, Primele Doamne au fost chemate să participe la o masă rotundă intitulată „Copii, Tehnologie și Securitate: Cum protejăm generația viitoare”, potrivit Agenției Andalou.

Mirabela Grădinaru s-a numărat printre partenerile liderilor care au luat cuvântul la discuția organizată de Prima Doamnă a Turciei, alături de Brigitte Macron, soția președintelui francez, Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, precum și soțiile și partenerele liderilor din Lituania, Finlanda, Polonia, Coreea de Sud, Slovenia, Albania, Republica Cehă, Danemarca, Grecia, Muntenegru, Estonia, Canada, Germania și ale președintei Comisiei Europene.

După această masă rotundă, Primele Doamne au luat masa, unde le-au fost servite preparate din bucătăria turcească, inclusiv fava, anghinare de Urla, flori de dovlecel umplute, frunze de viță umplute, keskek și căpșuni de Emiralem.

Ulterior, acestea au fost invitate să vizioneze o colecție de țesături tradiționale turcești, broderii și obiecte de artizanat care reflectă patrimoniul cultural anatolian, mesopotamian, otoman și turcesc.

La final, Primele Doamne au făcut o fotografie de grup. Mirabela Grădinaru a fost așezată în primul rând. A purtat o ținută discretă, un costum bej pe care l-a accesorizat cu un lanț și cercei din perle, iar machiajul a fost natural.

Cu o zi înainte, Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au participat participa la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, și prima doamnă, Emine Erdogan.

De asemenea, Președintele a spus miercuri, într-o conferință de presă, că la fotografia de familie a Summitului NATO de la Ankara, i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru președintelui SUA, Donald Trump.

„Au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Asta a fost...”, a spus Nicușor Dan.