"I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și președintele SUA

Nicușor Dan a vorbit și despre atmosfera de la dineul de început al summitului. FOTO: Captură video

Președintele Nicușor Dan a spus miercuri, într-o conferință de presă, că la fotografia de familie a Summitului NATO de la Ankara, i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru președintelui SUA, Donald Trump. Nicușor Dan a fost întrebat ce au discutat Prima Doamnă a României și Donald Trump:

"Au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Asta a fost...".

Nicușor Dan a vorbit și despre atmosfera de la dineul de început al summitului, după ce președintele Donald Trump i-a acuzat pe aliați de lipsă de loialitate:

"E o diferență tot timpul între politici și oameni. Oamenii socializează, discută, râd. Ăsta este limbajul social în perioada pe care o trăim. Aseară a fost o atmosferă destinsă".

La întâlnirea cu Erdogan, Donald Trump a atacat din nou țările NATO, pentru că nu au sprijinit SUA în războiul din Iran. Trump a spus că Italia, Franța și Germania au întors spatele Americii.

„Dacă nu ar fi fost el (Erdogan, n.r.), probabil nu aș fi participat, însă am simțit că trebuie să particip. Știu că era foarte important să venim aici. Nu am fost tratați bine. Am văzut ce s-a întâmplat în Iran. Nu am avut nevoie de ajutorul nimănui. Ne-au spus că nu o să vină și noi am investit enorm ca să protejăm țările europene și pe cetățeni în general, împotriva URSS în trecut,în prezent împotriva Rusiei. Situația este cum este. Nu au fost dornici să ne ajute.

Am testat să văd dacă sunt alături de noi. Dacă noi îi ajutăm pe ei, eu nu sunt convins că ei ne-ar fi alături. Am văzut ce s-a întâmplat cu Italia, Germania, Franța care ne-au refuzat. E în regulă. De ce mai cheltuim miliarde de dolari dacă ei nu sunt alături de noi?!”.