Imagini virale cu o minge de foc uriașă, după ce o conductă de gaze a explodat lângă Kuala Lumpur. „Am simțit cum tremură toată casa”

Un incendiu de proporții a izbucnit marți dimineață într-o suburbie din apropierea capitalei Kuala Lumpur, Malaezia, după ce o conductă de gaze a explodat în zona Putra Heights, statul Selangor, scrie The Guardian. Flăcările uriașe au fost vizibile de la kilometri distanță și au provocat panică printre localnici.

Compania națională de petrol și gaze, Petronas, a transmis într-un comunicat că incendiul a izbucnit în jurul orei 8:10 dimineața, la una dintre conductele sale de gaz. Reprezentanții companiei au precizat că segmentul afectat al conductei a fost izolat rapid, iar ancheta privind cauzele exacte ale incidentului este în desfășurare.

Potrivit autorităților din unitatea de gestionare a dezastrelor din Selangor, incendiul s-a extins la mai multe case dintr-un sat aflat în apropierea conductei. Mai multe persoane au suferit arsuri și au fost transportate de urgență la spital, însă evaluarea completă a pagubelor este încă în desfășurare.

LOOK: Flames and smoke rise from a fire after a gas pipeline operated by Malaysia's state energy firm Petronas caught fire in Puchong, Malaysia on Tuesday, April 1.



Twelve people were injured and 82 rescued so far, state news agency Bernama reported, citing the Selangor chief… pic.twitter.com/3yjuDKK5aQ